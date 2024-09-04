США продовжують вживати заходів, щоб притягнути КНДР за підтримку війни росії проти України
04 вересня 2024, 15:33
Польща США
Йдеться про зброю від Пхеньяна, яку знаходять на полі бою.
Сполучені Штати продовжують вживати заходів, щоб притягнути Північну Корею до відповідальності за її дії в Україні.
Про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер.
“Отже, ми вже бачили вплив на Україну підтримки Північної Кореї у цій війні, коли йдеться про передачу зброї, яку знаходять на полі бою, і ми продовжуватимемо вживати заходів, щоб притягнути росію до відповідальності за її дії в Україні та притягнути Північну Корею до відповідальності за її підтримку цієї війни”, ‒ заявив він.