США просить Китай допомогти стримати атаки підтримуваних Іраном хуситів у Червоному морі – Financial Times

Сполучені штати закликали Китай натиснути на Іран, аби стримати хуситів, які атакують судна в Червоному морі.

Проте поки не побачили жодних ознак допомоги з боку Пекіна, пише Financial Times.

За останні три місяці урядовці кілька разів порушували це питання перед китайськими високопосадовцями, просячи їх передати Ірану попередження, щоб той не розпалював напруженість на Близькому Сході після війни, яка спалахнула на Близькому Сході після нападу Хамас на Ізраїль.

Співрозмовники видання розказав, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван і його заступник Джон Файнер обговорювали це питання під час зустрічей цього місяця у Вашингтоні з головою міжнародного відділу Комуністичної партії Китаю Лю Цзяньчао.

Державний секретар Ентоні Блінкен теж порушував це питання, повідомив представник Держдепартаменту.

Проте американські чиновники заявили, що існує мало доказів того, що Китай чинить тиск на Іран з метою стримування хуситів, окрім м’якої заяви Пекіна, зробленої минулого тижня, в якій він закликав «відповідні сторони» забезпечити безпечний прохід суден через Червоне море.

Вчора американські військові також завдали ударів по Ємену, знищивши дві протикорабельні ракети хуситів, які були готові до пуску.