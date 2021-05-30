США провели перше випробування ракетного двигуна для надзвукової зброї
Випробування відбулися 27 травня в штаті Юта на виробничих потужностях компанії Northrop Grumman, яка й розробляє двигун, повідомляє "Громадське". Він стане частиною першої ступені майбутньої надзвукової ракети, якою планують оснащувати флот і сухопутні війська.
Передбачається, що двоступенева ракета-носій буде піднімати гіперзвуковий планер C-HGB (Common-Hypersonic Glide Body) і розганяти його до надзвукової швидкості. Потім він від’єднуватиметься від ракети й летітиме до цілі.
C-HGB - це розробка американської компанії Dynetics. Її успішно випробували у березні 2020 року, і тепер ВМС і Армія США спільно займаються її розробкою та виробництвом. До програми CPS залучена і Lockheed Martin, займаючись інтегруванням систем озброєння у флот і сухопутні війська.
Це не перша спроба випробування гіперзвукової зброї у США: так, у 2019 році американські компанії Raytheon і Lockheed Martin заявляли про тестування гіперзвукових тактичних ракет, розробка яких велася в межах проекту Precision Strike Missile.
А у квітні 2021 року надзвукову ракету намагалися випробувати військово-повітряні сили США. Але, як тоді писало спеціалізоване видання Defense News, прототип ракети ARRW не від’єднався від підвіски бомбардувальника В-52, й літак повернувся на базу.
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