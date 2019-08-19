США провели випробування крилатої ракети вперше після виходу з ракетного договору

Випробування провели у Каліфорнії, ракета влучила в ціль, що знаходиться на відстані понад 500 кілометрів від місця запуску

Сполучені Штати Америки випробували неядерну крилату ракету наземного базування. Вона успішно вразила ціль на відстані більше 500 кілометрів.

Це перший запуск, проведений Вашингтоном після припинення дії договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, який забороняв ракети із радіусом дії від 500 до 5500 кілометрів, повідомляє Defence News.

Випробування провели у Каліфорнії, ракета влучила в ціль, що знаходиться на відстані понад 500 кілометрів від місця запуску. У Пентагоні підкреслили, що ракета не призначена для несення ядерних зарядів.

Нагадаємо, що Сполучені Штати 2 серпня офіційно вийшли із договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Це був один із ключових договорів Холодної війни, який стримував загрозу ядерного конфлікту в світі. Угода між США та СРСР діяла понад 30 років.

Угоду про ліквідацію ракет середньої та малої дальності Радянський союз і Штати підписали 8 грудня 1987 року у ході зустрічі Михайла Горбачова та Рональда Рейгана у Вашингтоні. Ця угода вперше в історії дозволила ліквідувати цілий клас озброєнь. Сторони зобов'язалися знищити усі комплекси балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої та малої дальності (з радіусом дії 500 до 5000 км), а також не виробляти, не випробовувати і не розгортати такі ракети в майбутньому. Усе для того, щоби запобігти можливій загрозі ядерної війни.