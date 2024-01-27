США схвалили продаж винищувачів F-16 Туреччині після того, як Анкара ратифікувала членство Швеції в НАТО

Суми угод сягають мільярдів доларів за десятки літаків.

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила продаж винищувачів F-16 Туреччині після того, як турецький уряд ратифікував членство Швеції в НАТО. Також літаки від Штатів отримає Греція – мова йде про F-35.

Пізно ввечері в п'ятницю Державний департамент повідомив Конгрес про своє схвалення продажу Туреччині винищувачів F-16 на суму 23 мільярди доларів, а також продажу Греції сучасних винищувачів F-35 на суму 8,6 мільярда доларів.

Про це пише Washington Post.

Цей крок був зроблений всього через кілька годин після того, як Туреччина передала свою «ратифікаційну грамоту» про вступ Швеції в НАТО до Вашингтона і декілька ключових членів Конгресу зняли свої заперечення.

Продаж Туреччині включає 40 нових літаків F-16 і обладнання для модернізації 79 існуючих літаків F-16, а Греція отримає 40 винищувачів F-35 Lightning II Joint Strike Fighter і відповідне обладнання.

Туреччина, союзник НАТО, вже давно прагне оновити свій авіапарк і поставила ратифікацію членства Швеції в Альянсі в залежність від схвалення продажу нових літаків. Адміністрація Байдена підтримала продаж, але деякі законодавці висловлювали заперечення через занепокоєння з приводу прав людини у країні.

Сенатор Бен Кардін заявив, що у нього все ще були занепокоєння щодо дотримання прав людини в Туреччині, але він погодився на продаж на основі зобов'язань, які країна взяла на себе щодо поліпшення ситуації.

"Я з нетерпінням чекаю початку нової глави в наших відносинах з Туреччиною, розширення альянсу НАТО і співпраці з нашими глобальними союзниками в протистоянні триваючій російській агресії проти її мирних сусідів", - сказав він.

Нагадаємо, офіційний вступ Швеції до НАТО тепер залежить від Угорщини, яка залишається останньою країною Альянсу, що не схвалила членство. Представники США заявили, що очікують від Угорщини швидких дій, особливо після рішення Туреччини.