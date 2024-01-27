Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США схвалили продаж винищувачів F-16 Туреччині після того, як Анкара ратифікувала членство Швеції в НАТО

27 січня 2024, 12:39
США схвалили продаж винищувачів F-16 Туреччині після того, як Анкара ратифікувала членство Швеції в НАТО
Суми угод сягають мільярдів доларів за десятки літаків.

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила продаж винищувачів F-16 Туреччині після того, як турецький уряд ратифікував членство Швеції в НАТО. Також літаки від Штатів отримає Греція – мова йде про F-35.

Пізно ввечері в п'ятницю Державний департамент повідомив Конгрес про своє схвалення продажу Туреччині винищувачів F-16 на суму 23 мільярди доларів, а також продажу Греції сучасних винищувачів F-35 на суму 8,6 мільярда доларів.

Про це пише Washington Post.

Цей крок був зроблений всього через кілька годин після того, як Туреччина передала свою «ратифікаційну грамоту» про вступ Швеції в НАТО до Вашингтона і декілька ключових членів Конгресу зняли свої заперечення.

Продаж Туреччині включає 40 нових літаків F-16 і обладнання для модернізації 79 існуючих літаків F-16, а Греція отримає 40 винищувачів F-35 Lightning II Joint Strike Fighter і відповідне обладнання.

Туреччина, союзник НАТО, вже давно прагне оновити свій авіапарк і поставила ратифікацію членства Швеції в Альянсі в залежність від схвалення продажу нових літаків. Адміністрація Байдена підтримала продаж, але деякі законодавці висловлювали заперечення через занепокоєння з приводу прав людини у країні.

Сенатор Бен Кардін заявив, що у нього все ще були занепокоєння щодо дотримання прав людини в Туреччині, але він погодився на продаж на основі зобов'язань, які країна взяла на себе щодо поліпшення ситуації.

"Я з нетерпінням чекаю початку нової глави в наших відносинах з Туреччиною, розширення альянсу НАТО і співпраці з нашими глобальними союзниками в протистоянні триваючій російській агресії проти її мирних сусідів", - сказав він.

Нагадаємо, офіційний вступ Швеції до НАТО тепер залежить від Угорщини, яка залишається останньою країною Альянсу, що не схвалила членство. Представники США заявили, що очікують від Угорщини швидких дій, особливо після рішення Туреччини.

СШАТуреччинаНАТОF-16

Останні матеріали

Трампівський виклик для Європи. Чи готова вона боротися з путіним самотужки? – Politico Europe
Політика
Трампівський виклик для Європи. Чи готова вона боротися з путіним самотужки? – Politico Europe
Переклад iPress – 26 січня 2024, 16:47
Без допомоги з боку США ситуація на фронті значно погіршиться за кілька тижнів. Вирішальними стануть РЕБ та беспілотники – естонський аналітик Карл
Cуспільство
Без допомоги з боку США ситуація на фронті значно погіршиться за кілька тижнів. Вирішальними стануть РЕБ та беспілотники – естонський аналітик Карл
Переклад iPress – 26 січня 2024, 12:23
Прогнози щодо війни в Україні зазвичай помилкові. Ще один прогноз на 2024 рік – Майкл Пек
Технології
Прогнози щодо війни в Україні зазвичай помилкові. Ще один прогноз на 2024 рік – Майкл Пек
Переклад iPress – 26 січня 2024, 06:57
Що путін може запропонувати Кім Чен Ину. Не можна ігнорувати зростаючу загрозу з боку Північної Кореї – Washington Post
Політика
Що путін може запропонувати Кім Чен Ину. Не можна ігнорувати зростаючу загрозу з боку Північної Кореї – Washington Post
Переклад iPress – 25 січня 2024, 16:02
Словаччина ізолюється. Фіцо хоче призначити очільником розвідки ексначальника поліції, причетного до вбивства журналіста – VSQUARE
Політика
Словаччина ізолюється. Фіцо хоче призначити очільником розвідки ексначальника поліції, причетного до вбивства журналіста – VSQUARE
Переклад iPress – 25 січня 2024, 11:03
Не дуже втішне зведення з Авдіївки. До того ж росія відновила операції з гелікоптерами – Frontelligence Insight
Cуспільство
Не дуже втішне зведення з Авдіївки. До того ж росія відновила операції з гелікоптерами – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 25 січня 2024, 08:02
Таємна зброя путіна. Успіх України на Чорному морі викриває брак рішучості Заходу – Пітер Дікінсон
Політика
Таємна зброя путіна. Успіх України на Чорному морі викриває брак рішучості Заходу – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 24 січня 2024, 16:44
Згинуть наші воріженьки: якби ж то. Авторитетна розповідь про війну України проти російської агресії – Едвард Лукас
Cуспільство
Згинуть наші воріженьки: якби ж то. Авторитетна розповідь про війну України проти російської агресії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 січня 2024, 12:19
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється