США створять зенітну гармату, яка зможе використовувати снаряди для рейкотрона – Defense Express
15 липня 2024, 19:33
Польща США
Не виключено, що для нової системи оберуть боєприпас HVP, розроблений BAE Systems.
В Управлінні можливостей та критичних технологій Армії США (Rapid Capabilities and Critical Technologies Office) оприлюднили запит на інформацію щодо закупівлі повноцінних прототипів артилерійської гармати MDAC (Multi-Domain Artillery Cannon).
Про це повідомляє Defense Express.
Йдеться про зенітну гармату, виконану на базі 155-мм гаубиці. Передбачається, що таким чином американці зможуть отримати дешеву ППО, яка зможе ефективно боротися, зокрема, з БПЛА та крилатими ракетами.
Контракт на виробництво прототипу планують укласти у третьому кварталі наступного фінансового року. На думку експертів, для MDAC можуть обрати розроблений BAE Systems боєприпас HVP, який розробляли для електромагнітного рейкотрона. Цей проект закрили кілька років тому.
Характеристики MDAC наразі невідомі, як і його потенційна ефективність. Втім, варто зазначити, що ще у 2020 році американці випробували снаряд HVP для знищення цілі у повітрі: тоді з САУ XM1299 поцілили в імітатор дозвукової крилатої ракети.
Один постріл боєприпасом HVP оцінюють у приблизно 100 тис доларів, що у рази дешевше, ніж той же ПЗРК Stinger, ціну однієї ракети до якого (мова йде про експортні контракти) оцінюють у 780 тис євро.