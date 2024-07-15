США створять зенітну гармату, яка зможе використовувати снаряди для рейкотрона – Defense Express

Не виключено, що для нової системи оберуть боєприпас HVP, розроблений BAE Systems.

В Управлінні можливостей та критичних технологій Армії США (Rapid Capabilities and Critical Technologies Office) оприлюднили запит на інформацію щодо закупівлі повноцінних прототипів артилерійської гармати MDAC (Multi-Domain Artillery Cannon).

Про це повідомляє Defense Express.

Йдеться про зенітну гармату, виконану на базі 155-мм гаубиці. Передбачається, що таким чином американці зможуть отримати дешеву ППО, яка зможе ефективно боротися, зокрема, з БПЛА та крилатими ракетами.

Контракт на виробництво прототипу планують укласти у третьому кварталі наступного фінансового року. На думку експертів, для MDAC можуть обрати розроблений BAE Systems боєприпас HVP, який розробляли для електромагнітного рейкотрона. Цей проект закрили кілька років тому.