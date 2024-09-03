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ПОЛІТИКА

США та Британія планують безстрокове продовження пакту про співробітництво у сфері ядерної зброї

03 вересня 2024, 12:40
США та Британія планують безстрокове продовження пакту про співробітництво у сфері ядерної зброї
Фото: з вільного доступу
Така зміна має додаткову перевагу для Британії.

Велика Британія і США планують продовжити на невизначений термін дію договору, що регулює обмін технологіями між їхніми ядерними програмами, оскільки обидві країни розпочинають дороговартісну модернізацію своїх сил стримування для протидії загрозі розповсюдження зброї з боку супротивників.

Про це пише Financial Times.

Ця зміна — офіційно рекомендована урядами Великої Британії та США, але підлягає законодавчій процедурі затвердження обома сторонами —  продовжує термін дії Договору про взаємну оборону, який раніше був обмежений 10 роками й відповідає попередженням ООН про те, що війна росії в Україні спровокувала глобальну гонку за ядерну зброю.

Запропоновані зміни з'явилися після того, як Британія, США та Австралія уклали тристоронній оборонний пакт Aukus, спрямований на протидію присутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні за допомогою атомних ударних підводних човнів.

Китай, який Лондон назвав "викликом, що визначає епоху", розширює свій арсенал ядерних боєголовок такими темпами, які, за словами деяких іноземних чиновників, можуть зрівняти ядерний потенціал Китаю з російським. Північна Корея також збільшила свої запаси боєголовок після того, як у 2019 році провалилися переговори про їх обмеження.

У супровідному меморандумі міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Британія і США "домовилися вилучити дату закінчення терміну дії положень, щоб зробити весь Договір безстроковим, що забезпечить подальшу співпрацю".

"Аналітики вважають, що запропоноване продовження Договору є ознакою все більш небезпечних часів, а для Великої Британії воно має додаткову перевагу в тому, що гарантує виконання положень Договору незалежно від позиції будь-якого майбутнього уряду США", — йдеться в газеті.

СШАядерна зброяБританія

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