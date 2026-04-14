США та Іран готуються до нового раунду переговорів

14 квітня 2026, 08:45
з вільних джерел
Зустріч може відбутися вже 16 квітня.

США та Іран активно обговорюють проведення другого раунду переговорів щодо завершення війни.

За даними Associated Press, зустріч може відбутися вже у четвер, 16 квітня. Місце проведення поки остаточно не визначено – розглядаються Ісламабад або Женева. Журналіст The Atlantic Араш Азізі, посилаючись на джерело в Тегерані, схиляється до того, що переговори пройдуть у пакистанській столиці.

На відміну від першого раунду, який очолював віцепрезидент США Джей Ді Венс, наступна зустріч, за даними ЗМІ, відбудеться на нижчому рівні представництва.

Перший раунд прямих переговорів між США та Іраном тривав близько 21 години – з 10 по 12 квітня в Ісламабаді – але завершився без результату. Головним каменем спотикання стало ядерне питання: Вашингтон наполягав на 20-річному мораторії на збагачення урану, тоді як Тегеран погоджувався лише на значно коротший термін – менше 10 років.

Після провалу діалогу президент США Дональд Трамп оголосив про морську блокаду Ормузської протоки, направивши в регіон 15 військових кораблів.

Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 12:01
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 21:45
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 16:13
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 12:47
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 09:30
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
