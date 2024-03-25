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США ввели нові обмеження проти російських компаній та фізосіб, які працюють у сфері віртуальних активів

25 березня 2024, 19:07
США ввели нові обмеження проти російських компаній та фізосіб, які працюють у сфері віртуальних активів
Фото: з відкритих джерел
Фірми і фізичні особи допомагають росії ухилятися від санкцій.

США внесли до санкційного списку двох фізичних осіб та 18 юридичних осіб, які працюють у сфері фінансових послуг і технологічному секторі рф та допомагають країні-агресору ухилятися від санкцій.

Про це повідомляє Державний департамент США.

Чимало з них пропонують послуги, зокрема, фінансовим установам, або зловживають віртуальними активами для ухилення від обмежувальних заходів.

"Сьогоднішні дії підтверджують зобов'язання "Великої сімки" обмежити використання росією міжнародної фінансової системи для продовження війни проти України. Це також демонструє наші постійні зусилля щодо виявлення компаній, які обслуговують основну фінансову інфраструктуру росії. Ми продовжимо робити всі необхідні дії для притягнення до відповідальності тих, хто сприяє незаконній війні росії або отримує від неї прибуток", - йдеться у заяві Держдепу.

В переліку, який оприлюднив американський Мінфін, опинилися, зокрема:

  • Акціонерне товариство B-Crypto - це московська фінтех-компанія, яка співпрацює з росбанком; 
  • "Мастерчейн" — московська фінтех-компанія, що має угоди про випуск цифрових фінансових активів з Банком ВТБ та Центробанком рф;
  • "Лайтхаус" (Laitkhaus) — компанія, яка співпрацювала зі "Сбербанком" і Банком ВТБ у сфері випуску, обміну та передачі цифрових фінансових активів;
  • "Атомаїз" (Atomaiz) - зареєстрований оператор цифрових фінансових активів, який займається токенізацією дорогоцінних металів і діамантів для російських компаній і є партнером росбанку та Радкомбанку;
  • Tokentrust Holdings Ltd. , що базується на Кіпрі та є мажоритарним акціонером Atomaiz 
  • "Веб3 Технології" і "Веб3 Інтегратор" - московські технологічні компанії, що надають блокчейн-рішення та платформи для російського фінансового сектора. Серед клієнтів - Сбербанк і Альфа-Банк;
  • Ігор Кайгородов - мажоритарний акціонер компаній "Веб3 Технології" та "Веб3 Інтегратор";
  • "Центр обробки електронних платежів" - компанія, яка керує віртуальною валютною біржею, що дозволяє проводити цифрові платежі в рублях та віртуальних валютах для Альфа-Банку та Гідра Маркету;
  • Тимур Буканов - власник і директором "Центру обробки електронних платежів";
  • Bitfingroup OÜ (Bitfingroup) - естонська компанія, єдиним власником якої вказаний Буканов;
  • ТОВ "Бітпапа ІК ФЗК" (Bitpapa) - фірма, що управляє одноранговим обміном віртуальних валют та пропонує послуги громадянам Росії. На сьогоднішній день провела транзакції на мільйони доларів із російськими компаніями Hydra Market та Garantex;
  • Crypto Explorer DMCC під своєю фірмовою назвою AWEX управляє біржею віртуальних валют у росії та ОАЕ, яка пропонує конвертацію між віртуальними валютами, рублями та дирхамами ОАЕ. AWEX пропонує касове обслуговування у своїх офісах у москві та Дубаї, а також переказує кошти на кредитні картки, пов'язані з російськими підсанкційними банками;
  • "Крипто Експлорер" - російська компанія, одноосібною власністю якої є Crypto Explorer. 
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