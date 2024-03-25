США ввели нові обмеження проти російських компаній та фізосіб, які працюють у сфері віртуальних активів

Фірми і фізичні особи допомагають росії ухилятися від санкцій.

США внесли до санкційного списку двох фізичних осіб та 18 юридичних осіб, які працюють у сфері фінансових послуг і технологічному секторі рф та допомагають країні-агресору ухилятися від санкцій.

Про це повідомляє Державний департамент США.

Чимало з них пропонують послуги, зокрема, фінансовим установам, або зловживають віртуальними активами для ухилення від обмежувальних заходів.

"Сьогоднішні дії підтверджують зобов'язання "Великої сімки" обмежити використання росією міжнародної фінансової системи для продовження війни проти України. Це також демонструє наші постійні зусилля щодо виявлення компаній, які обслуговують основну фінансову інфраструктуру росії. Ми продовжимо робити всі необхідні дії для притягнення до відповідальності тих, хто сприяє незаконній війні росії або отримує від неї прибуток", - йдеться у заяві Держдепу.

В переліку, який оприлюднив американський Мінфін, опинилися, зокрема: