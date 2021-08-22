США виділили гранти для збереження культурної спадщини України на $400 тисяч Посольство США в Україні оголошує конкурс пропозицій у рамках програми Посольського фонду США зі збереження культурної спадщини (Фонд AFCP) 2022 року. Програма Фонду AFCP має на меті збереження історичних будівель та пам’яток, археологічних об’єктів, музейних колекцій, форм вираження традиційної культури, а саме мов корінних народів та ремесел

Посольство США в Україні оголосило результати конкурсу на здобуття грантів у межах програми Посольського фонду США зі збереження культурної спадщини (Фонд AFCP) 2021 року. Переможцями грантової програми США на загальну суму в понад 400 тис. дол. стали проєкти збереження культурної спадщини України у Чернівцях, Вінниці та Луганську.

Фото: Ukrinform

Про це повідомляє Посольство США у Фейсбуці. Як зазначається, гранти здобули: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича - проєкт Збереження Мармурової зали університету 19 століття ($363,784); Вінницький обласний краєзнавчий музей - проєкт Збереження етнографічних об’єктів, пов’язаних із українським композитором 19 століття Миколою Леонтовичем ($27,917); Громадська організація "Вибір" з Луганської області: проєкт Документування пам’яток архітектури Луганської області ($17,285). Посольство США також оголосило у рамках програми Фонду AFCP конкурс пропозицій на здобуття грантів 2022 року. "Посольство США в Україні оголошує конкурс пропозицій у рамках програми Посольського фонду США зі збереження культурної спадщини (Фонд AFCP) 2022 року. Програма Фонду AFCP має на меті збереження історичних будівель та пам’яток, археологічних об’єктів, музейних колекцій, форм вираження традиційної культури, а саме мов корінних народів та ремесел", - зауважили у Посольстві. Як відзначили в Посольстві, за 20 років своєї діяльності Посольський фонд США зі збереження культурної спадщини підтримав понад 1000 проєктів у більш ніж 130 країнах. Зокрема, Сполучені Штати інвестували понад 1.7 мільйона доларів у 18 проєктів реставрації культурної спадщини в Україні. Читайте також: Зеленський підписав закон для підтримки культури на час карантину

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