США вимагали від Зеленського погодитися на мирний план телефоном – Axios

Пропозиція США погіршилася після зустрічі представників Трампа з путіним і включала більш жорсткі умови з питань територій і контролю над ЗАЕС.

США тиснуть на президента України Володимира Зеленського, вимагаючи від нього якомога швидше погодитися на територіальні та інші поступки в рамках мирного плану президента Дональда Трампа.

Українсько-американські переговори були зосереджені на двох питаннях: вимозі росії до України поступитися усім Донбасом, включно з частинами, які не контролюються її військами, і проханні України про серйозні гарантії безпеки з боку США для запобігання майбутній російській агресії.

При цьому один з українських чиновників зазначив, що пропозиція США погіршилася з погляду Києва після п'ятигодинної зустрічі радників Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з путіним минулого тижня в кремлі.

За словами урядовця, під час двогодинної телефонної розмови з українським президентом, яка відбулася після цієї зустрічі, Віткофф і Кушнер, "хотіли отримати від Зеленського однозначне "так". "Складалося таке враження, що США намагалися у різний спосіб переконати нас у бажанні росії захопити весь Донбас і що американці хотіли, щоб Зеленський повністю погодився на це в телефонній розмові", - сказав український чиновник. Водночас українські та американські урядовці зазначають, що, незважаючи на певний прогрес, проривів у питаннях територій або гарантій безпеки не було. Як розповіли джерела Axios, Зеленський заявив під час телефонної розмови з Віткоффом і Кушнером, що отримав пропозицію США лише годину тому і ще не ознайомився з нею.

"Американський чиновник назвав це дивним, оскільки США передали оновлену пропозицію днем раніше. Український чиновник зазначив, що, хоча деякі документи були надані напередодні, інші були отримані незадовго до телефонної розмови", зазначає видання.

Водночас українське джерело видання заявило, що пропозиція США містила більш жорсткі умови, ніж попередні версії, щодо таких питань, як територія і контроль над АЕС у Запоріжжі, та залишила без відповіді ключові питання про гарантії безпеки.

Проте, як заявив український чиновник, американська сторона, схоже, очікувала, що Зеленський просто погодиться телефоном.

Водночас американський чиновник наполягав, що на поточний проєкт істотно вплинули пропозиції української сторони, і що Кушнер і Віткофф чинили тиск на путіна, щоб той погодився на деякі українські вимоги.