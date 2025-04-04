США вже усвідомили, що росія не прагне миру – Єрмак
04 квітня 2025, 18:53
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Андрій Єрмак вірить, що американці вже прозріли
Україна вже показала своє прагнення до повного припинення вогню, але росія такого бажання не поділяє. І американці це побачили.
Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав під час спілкування з журналістами.
Зокрема, Єрмак відповів на питання, чи є в американської сторони розуміння того, що саме росія не бажає миру після двох раундів зустрічей у Саудівській Аравії.
"Думаю, що так. І я думаю, що головними підсумками зустрічі в Джидді і зустрічі в Ер-Ріяді є те, що в американської сторони [нема] жодних питань до України. Україна демонструє свою абсолютну прозорість позиції, абсолютну адекватвість. І тому, ми вважаємо, що дійсно, сьогодні повне припинення вогню - це є дійсно те, чого ми прагнемо, і це є логічним і правильним", - наголосив Єрмак.
Водночас, за його словами, цього на сьогодні не підтримує російська сторона.
"І ми вважаємо, що саме така сильна позиція і тиск на росію з боку американців, і з боку інших партнерів - це той шлях, яким треба йти", - відзначив Єрмак.
Разом з тим, у нього запитали, наскільки успішно наразі вдається відстежувати дотримання домовленостей про перемир'я на морі і в енергетиці.
"На жаль, сьогодні такого чіткого механізму моніторингу і контролю немає. Ми вважаємо, що саме американська сторона має всі можливості для того, щоби це здійснювати. І це треба не тільки моніторити і контролювати, але розуміти що відбувається, якщо це порушується? Сьогодні це відбувається у такому режимі, що щоденно військові мають факти порушення російською стороною. І ми передаємо цю інформацію американській стороні, передаємо іншим партнерам, і очікуємо від них дійсних кроків щодо тиску на росію", - повідомив Єрмак.