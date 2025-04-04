США вже усвідомили, що росія не прагне миру – Єрмак

Андрій Єрмак вірить, що американці вже прозріли

Україна вже показала своє прагнення до повного припинення вогню, але росія такого бажання не поділяє. І американці це побачили.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав під час спілкування з журналістами.

Зокрема, Єрмак відповів на питання, чи є в американської сторони розуміння того, що саме росія не бажає миру після двох раундів зустрічей у Саудівській Аравії.

"Думаю, що так. І я думаю, що головними підсумками зустрічі в Джидді і зустрічі в Ер-Ріяді є те, що в американської сторони [нема] жодних питань до України. Україна демонструє свою абсолютну прозорість позиції, абсолютну адекватвість. І тому, ми вважаємо, що дійсно, сьогодні повне припинення вогню - це є дійсно те, чого ми прагнемо, і це є логічним і правильним", - наголосив Єрмак.