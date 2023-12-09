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США заблокували вимогу Ради безпеки ООН щодо гуманітарного припинення вогню в Газі – Reuters

09 грудня 2023, 11:29
США заблокували вимогу Ради безпеки ООН щодо гуманітарного припинення вогню в Газі – Reuters
Палестинець прогулюється поруч з уламками будівель, зруйнованих під час 50 днів конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС влітку минулого року, в місті Газа 3 листопада, 2014. Фото: АFР
Сполучені штати наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН про негайне гуманітарне припинення вогню у війні між Ізраїлем і Хамас.

Про це повідомляє Reuters.

Вночі США наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН вимогу про негайне гуманітарне припинення вогню у війні між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупованням Хамас у Секторі Гази.

13 інших членів проголосували за проект резолюції, який запропонували Об'єднані Арабські Емірати. Великобританія утрималася. 

США та Ізраїль виступають проти припинення вогню, адже вважають, що це піде лише на користь Хамас. 

7 жовтня бойовики угруповання Хамас масовано обстріляли Ізраїль та вторглися на південну територію країни. Атака супроводжувалася вбивствами цивільних та захопленням заручників. У відповідь, Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію "Залізні мечі" — широкомасштабну операцію із захисту цивільних від комбінованої атаки Хамас.

 
Ради безпеки ООНСШАХАМАСІзраїль

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