Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США замовили понад 800 головок самонаведення для протикорабельних ракет Tomahawk

07 жовтня 2025, 13:53
США замовили понад 800 головок самонаведення для протикорабельних ракет Tomahawk
Wikipedia
Замовлення також охоплює оновлення програмного забезпечення Ultra 1.2
ВМС США схвалили закупівлю 837 головок самонаведення для протикорабельних ракет Maritime Strike Tomahawk (MST) у компанії Raytheon Missiles and Defense з постачанням та техпідтримкою до 2028 року.
 
Про це пише "Мілітарний".
 
Замовлення також охоплює оновлення програмного забезпечення Ultra 1.2, усунення виявлених дефектів і випробування на електромагнітну стійкість.
 
У межах програми передбачено модифікації MST для запусків з наземних пускових установок, які використовуватиме армія США та Корпус морської піхоти. Після закриття програми Long Range Fires (LRF) пускові рішення передали Армії; крім того, Армія інтегрує MST у свою систему Mid-Range Capability (MRC).
 
За офіційними планами, MST досягла початкової оперативної готовності (IOC) у IV кварталі 2025 року; повну оперативну готовність очікують у 2027-му, а серійне виробництво має розгорнутись до 2029 року. У 2030-х MST планують зробити основою протикорабельного арсеналу США. Паралельно досліджують і варіант контейнерного носія LRASM для підвищення ударного потенціалу.
війна в Україніросія окупантиTomahawkСША

Останні матеріали

Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Політика
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 16:14
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Політика
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 12:33
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Cуспільство
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 22:01
Політика
"Томагавк" загрожує режиму путіна. Найглибші страхи росії надто помітні в медіапросторі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 16:56
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу.
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу. "Тіньовий флот" рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Політика
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 08:39
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється