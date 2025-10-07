США замовили понад 800 головок самонаведення для протикорабельних ракет Tomahawk

Замовлення також охоплює оновлення програмного забезпечення Ultra 1.2

ВМС США схвалили закупівлю 837 головок самонаведення для протикорабельних ракет Maritime Strike Tomahawk (MST) у компанії Raytheon Missiles and Defense з постачанням та техпідтримкою до 2028 року.

Замовлення також охоплює оновлення програмного забезпечення Ultra 1.2, усунення виявлених дефектів і випробування на електромагнітну стійкість.

У межах програми передбачено модифікації MST для запусків з наземних пускових установок, які використовуватиме армія США та Корпус морської піхоти. Після закриття програми Long Range Fires (LRF) пускові рішення передали Армії; крім того, Армія інтегрує MST у свою систему Mid-Range Capability (MRC).

За офіційними планами, MST досягла початкової оперативної готовності (IOC) у IV кварталі 2025 року; повну оперативну готовність очікують у 2027-му, а серійне виробництво має розгорнутись до 2029 року. У 2030-х MST планують зробити основою протикорабельного арсеналу США. Паралельно досліджують і варіант контейнерного носія LRASM для підвищення ударного потенціалу.