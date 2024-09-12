США запровадили санкції проти 16 посадовців Венесуели, які причетні до порушень на виборах
12 вересня 2024, 21:33
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У переліку - судді, прокурори, військові, керівництво виборчої комісії.
12 вересня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 16 пов'язаних посадовців Венесуели, які перешкоджали проведенню конкурентних президентських виборів.
Про це ідеться на сайті Мінфіну.
Обмежувальні заходи торкнулися керівництва виборчої комісії, суддів, прокурорів, військових, урядовців, представників розвідки. Зокрема, під санкціями опинилися голова Верховного суду Венесуели, віцепрезидента Національної асамблеї та ін.