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ПОЛІТИКА

США застосували бомбардувальники B-52 і винищувачі F-22 в рамках спільних навчань із Південною Кореєю

20 грудня 2022, 12:53
США застосували бомбардувальники B-52 і винищувачі F-22 в рамках спільних навчань із Південною Кореєю
Фото: youtube.com
Сполучені Штати для навчальних польотів застосували ядерні бомбардувальники та вдосконалені реактивні літаки-невидимки.

Сьогодні Сполучені Штати застосували для навчальних польотів ядерні бомбардувальники та вдосконалені реактивні літаки-невидимки, демонструючи силу проти Північної Кореї, оскільки сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина висміювала американців та погрожувала випробуванням міжконтинентальної балістичної ракети великого радіусу дії, передає АР. 

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що розгортання американських бомбардувальників B-52 і винищувачів-невидимок F-22 для спільних навчань із південнокорейськими військовими літаками було частиною угоди щодо захисту Південної Кореї всіма доступними засобами, включаючи ядерні.

Навчання, в яких також брали участь винищувачі F-35 і F-15 з Південної Кореї, проходили у водах на південний захід від острова Чеджу, зазначило міністерство. Американські літаки F-22 були розгорнуті в Південній Кореї вперше за чотири роки і залишаться там протягом цього тижня для тренувань з південнокорейськими силами, йдеться в повідомленні.

Навчання були проведені після того, як Північна Корея заявила, що запустила випробувальний супутник для розробки свого першого військового супутника-розвідника, а також випробувала двигун на твердому паливі, який буде використовуватися на більш мобільній міжконтинентальній балістичній ракеті протягом останніх кількох днів.


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