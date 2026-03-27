Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США застосували понад 850 ракет Tomahawk за чотири тижні війни з Іраном

27 березня 2026, 13:53
США застосували понад 850 ракет Tomahawk за чотири тижні війни з Іраном
Wikipedia
Сучасні Tomahawk можуть отримувати команди через супутник, вражати запрограмовані цілі або знаходити їх у реальному часі за допомогою GPS, а також передавати дані про результати ударів.
США застосували понад 850 крилатих ракет Tomahawk за чотири тижні війни з Іраном, і це викликало занепокоєння серед частини посадовців Пентагону через швидке вичерпання запасів високоточної зброї та обмежені темпи її виробництва. 
 
Про це пише The Washington Post із посиланням на обізнаних співрозмовників. 
 
За словами цих джерел, ракети використовуються такими темпами, що це спонукає до внутрішніх обговорень щодо необхідності збільшення їх доступності. Tomahawk запускаються з надводних кораблів і підводних човнів ВМС США та активно застосовуються з 1991 року, однак щороку виробляється лише кілька сотень таких ракет, а їх загальна кількість у запасах не розголошується.
 
Ці ракети цінуються за здатність долати понад 1600 км, що дозволяє уникати ризику для пілотів у добре захищеному повітряному просторі. Водночас інтенсивне їх використання у війні з Іраном може вимагати перекидання запасів з інших регіонів, зокрема Індо-Тихоокеанського, а також довгострокового нарощування виробництва. Це питання загострило побоювання в Пентагоні та Конгресі щодо наслідків війни, ризиків виснаження запасів і здатності США реагувати на інші потенційні конфлікти.
 
Деякі посадовці кажуть, що залишки ракет у регіоні як "тривожно низькі" та попереджають про ризик досягнення рівня "Winchester". Цей військовий термін  означає повне вичерпання боєприпасів. Водночас представник Пентагону заявив, що армія має все необхідне для виконання будь-яких завдань.

 

СШАвійнаІранTomahawk

Останні матеріали

Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Політика
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється