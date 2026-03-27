США застосували понад 850 ракет Tomahawk за чотири тижні війни з Іраном

США застосували понад 850 крилатих ракет Tomahawk за чотири тижні війни з Іраном, і це викликало занепокоєння серед частини посадовців Пентагону через швидке вичерпання запасів високоточної зброї та обмежені темпи її виробництва.

За словами цих джерел, ракети використовуються такими темпами, що це спонукає до внутрішніх обговорень щодо необхідності збільшення їх доступності. Tomahawk запускаються з надводних кораблів і підводних човнів ВМС США та активно застосовуються з 1991 року, однак щороку виробляється лише кілька сотень таких ракет, а їх загальна кількість у запасах не розголошується.

Ці ракети цінуються за здатність долати понад 1600 км, що дозволяє уникати ризику для пілотів у добре захищеному повітряному просторі. Водночас інтенсивне їх використання у війні з Іраном може вимагати перекидання запасів з інших регіонів, зокрема Індо-Тихоокеанського, а також довгострокового нарощування виробництва. Це питання загострило побоювання в Пентагоні та Конгресі щодо наслідків війни, ризиків виснаження запасів і здатності США реагувати на інші потенційні конфлікти.

Деякі посадовці кажуть, що залишки ракет у регіоні як "тривожно низькі" та попереджають про ризик досягнення рівня "Winchester". Цей військовий термін означає повне вичерпання боєприпасів. Водночас представник Пентагону заявив, що армія має все необхідне для виконання будь-яких завдань.