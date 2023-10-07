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ПОЛІТИКА

США засудили плани москви скасувати ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань

07 жовтня 2023, 12:11
США засудили плани москви скасувати ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань
Фото: з вільного доступу
Подібний крок ставить під загрозу глобальний норматив, який забороняє проведення ядерних випробувань.

Представник рф при Організації за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань заявив, що росія планує відкликати ратифікацію ДВЗЯВ. США занепокоєні такою заявою. 

Про це повідомляє "Голос Америки".

У п'ятницю, 6 жовтня, посол рф в Організації ДВЗЯВ Міхаїл Ульянов сказав, що росія планує відкликати ратифікацію (яка відбулася у 2000 році) Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ).

Мета полягає в тому, щоб бути на рівних із США, які підписали Договір, але не ратифікували його. Відкликання не означає наміру відновити ядерні випробування”, - написав Ульянов у соціальній мережі X.

"Подібний крок з боку будь-якої держави, яка підписала угоду, без необхідності ставить під загрозу глобальний норматив, який забороняє проведення ядерних вибухів", – наголосили у Держдепартаменті США,

Глава кремля вламідір путін у четвер також казав, що рф може розглянути питання про відкликання ратифікації ДВЗЯВ, оскільки США підписали, але не ратифікували договір. Після цього глава Держдуми рфВячєслав Володін сказав, що орган оперативно розгляне питання про необхідність таких заходів.

"Було б глибоко сумно, якби якась держава, яка підписала ДВЗЯВ, переглянула своє рішення про ратифікацію", — заявив виконавчий секретар Організації за ДВЗЯВ Роберт Флойд.

ДВЗЯВ підписали 187 країн та ратифікували 178 держав, але договір не може набути чинності, доки його не підпишуть і не ратифікують вісім держав. Китай, Єгипет, Іран, Ізраїль та США підписали, але не ратифікували ДВЗЯВ. Північна Корея, Індія та Пакистан не підписували угоду.

СШАрф тероризмядерна зброя

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