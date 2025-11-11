Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США знову закликали союзників по НАТО відмовитись від енергоносіїв з рф

11 листопада 2025, 12:29
США знову закликали союзників по НАТО відмовитись від енергоносіїв з рф
Фото: UNSPLASH
Відповідне повідомлення було оприлюднено віце-президентом США Дж. Д. Венсом та державним секретарем Марко Рубіо на зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.
Сполучені Штати закликали союзників НАТО припинити купувати російські енергоносії, щоб допомогти припинити війну в Україні.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Відповідне повідомлення було оприлюднено віце-президентом США Дж. Д. Венсом та державним секретарем Марко Рубіо на зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.
 
Туреччина є третім за величиною покупцем російської нафти після Китаю та Індії. Її нафтопереробні заводи нещодавно почали скорочувати закупівлі російської сирої нафти після того, як США запровадили санкції рф, але країна не планує повністю припиняти закупівлі.
 
росія також є найбільшим постачальником природного газу до Туреччини, і обидві сторони зараз ведуть переговори щодо довгострокових контрактів, оскільки термін дії існуючих угод закінчується наприкінці року.
 
На думку експертів, тиск США "може створити потенційний головний біль" для Туреччини. Але завдяки диверсифікації закупівель Анкара, схоже, має хороші можливості зберегти будь-яке зростання своїх імпортних витрат контрольованим.

 

СШАНАТОвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Політика
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 11:11
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 00:58
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Політика
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 15:51
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників кремля і в Європі – Politico
Політика
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників кремля і в Європі – Politico
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 12:08
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 00:17
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
Спорт
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
09 листопада 2025, 15:39
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Політика
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 14:14
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Політика
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 10:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється