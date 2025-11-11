США знову закликали союзників по НАТО відмовитись від енергоносіїв з рф

Сполучені Штати закликали союзників НАТО припинити купувати російські енергоносії, щоб допомогти припинити війну в Україні.

Відповідне повідомлення було оприлюднено віце-президентом США Дж. Д. Венсом та державним секретарем Марко Рубіо на зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Туреччина є третім за величиною покупцем російської нафти після Китаю та Індії. Її нафтопереробні заводи нещодавно почали скорочувати закупівлі російської сирої нафти після того, як США запровадили санкції рф, але країна не планує повністю припиняти закупівлі.

росія також є найбільшим постачальником природного газу до Туреччини, і обидві сторони зараз ведуть переговори щодо довгострокових контрактів, оскільки термін дії існуючих угод закінчується наприкінці року.

На думку експертів, тиск США "може створити потенційний головний біль" для Туреччини. Але завдяки диверсифікації закупівель Анкара, схоже, має хороші можливості зберегти будь-яке зростання своїх імпортних витрат контрольованим.