США зняли частину санкцій з банків рф на користь Угорщини
22 листопада 2025, 13:13
Фото: UNSPLASH
Орбан домовився з Трампом про придбання у США ядерного палива.0
Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, що дозволяє Угорщині здійснювати фінансові операції з російськими підсанкційними банками в межах будівництва атомної електростанції "Пакш II".
Про це стало відомо з тексту, який опублікували на сайті відомства.
Під дію ліцензії підпадають транзакції за участю "Газпромбанку", ВТБ Банку і Центрального банку рф.
Операції з ними виключає їх із чинних санкцій США проти країни-агресора за розв'язану війну в Україні.
Reuters зазначає, що Вашингтон ухвалив це рішення на тлі активізації переговорів між США й Угорщиною – у листопаді прем'єр-міністр Віктор Орбан та американський президент Дональд Трамп підписали угоду про стратегічне партнерство у ядерній енергетиці.
Згідно з домовленостями, Угорщина купуватиме американське ядерне паливо і технології для зберігання відпрацьованих матеріалів, одночасно користуючись послугами рф із будівництва АЕС.
Проєкт "Пакш II" передбачає будівництво двох реакторів покоління "3+" типу ВВЕР-1200, які мають замінити застарілі енергоблоки.