Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, що дозволяє Угорщині здійснювати фінансові операції з російськими підсанкційними банками в межах будівництва атомної електростанції "Пакш II".

Під дію ліцензії підпадають транзакції за участю "Газпромбанку", ВТБ Банку і Центрального банку рф.

Операції з ними виключає їх із чинних санкцій США проти країни-агресора за розв'язану війну в Україні.

Reuters зазначає , що Вашингтон ухвалив це рішення на тлі активізації переговорів між США й Угорщиною – у листопаді прем'єр-міністр Віктор Орбан та американський президент Дональд Трамп підписали угоду про стратегічне партнерство у ядерній енергетиці.

Згідно з домовленостями, Угорщина купуватиме американське ядерне паливо і технології для зберігання відпрацьованих матеріалів, одночасно користуючись послугами рф із будівництва АЕС.

Проєкт "Пакш II" передбачає будівництво двох реакторів покоління "3+" типу ВВЕР-1200, які мають замінити застарілі енергоблоки.