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США знищують останні відомі у світі запаси хімзброї – NYT

07 липня 2023, 16:45
США знищують останні відомі у світі запаси хімзброї – NYT
Польща США
Відомо, що американські збройні сили не використовували смертоносну хімічну зброю в бою з 1918 року.

Армія США повідомила, що 7 липня вона має завершити знищення останнього у світі запасу хімічної зброї.

Про це пише The New York Times.

США та більшість інших держав домовилися повністю ліквідувати свої арсенали впродовж 10 років, після того як 1997-го набула чинності Конвенція про заборону хімічної зброї, але величезний розмір американської колекції та складність безпечної утилізації призвели до того, що країна запізнилася.

Нинішній метод покладається на роботів – вони проколюють, зливають і миють наповнені хімікатами артилерійські снаряди та ракети, які потім запікають, щоб зробити їх нешкідливими. Злитий газ розбавляють у гарячій воді та нейтралізують або бактеріями, або каустичною содою. Рідина, що залишилася, спалюється. Команди використовують рентгенівські промені, щоб перевірити наявність витоків перед початком знищення, і дистанційно контролюють роботів, аби мінімізувати контакт з небезпечним матеріалом.

Спочатку армія хотіла утилізувати зброю, затопивши її на кораблях, як вона робила це раніше, але зіткнулася з громадською реакцією через потенційний вплив на навколишнє середовище. Пропозиції спалювати хімічні агенти у 1980-х роках також наштовхнулися на заперечення, хоча військові зрештою знищили значну частину запасів у такий спосіб.

Востаннє США застосовували хімічну зброю у Першій світовій війні, але продовжували виробляти її протягом десятиліть як засіб стримування. Вперше увага до цієї програми зросла у 1968 році, коли дивна смерть овець призвела до викриття того, що армія зберігала хімічну зброю по всій території США і навіть випробовувала її просто неба.

Цей захід знищить лише підтверджені запаси. росію звинувачують у таємному виробництві нервово-паралітичного газу, попри те що вона наполягає на тому, що знищила свою останню хімічну зброю 2017-го. Проурядові сирійські військові сили та екстремісти ІДІЛ використовували цю зброю протягом більшої частини 2010-х років. Тож це не зупинить ворожі країни та терористів від використання токсинів.

СШАхімічна зброявійна в Україніросія окупанти

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