Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Стали відомі дата і місце переговорів щодо плану Трампа для України

22 листопада 2025, 17:53
Стали відомі дата і місце переговорів щодо плану Трампа для України
Завтра до переговорів приєднуються держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник Трампа Стів Віткофф.
У неділю, 22 листопада, Сполучені Штати, Україна та ЄС проведуть переговори щодо нового "мирного плану" Дональда Трампа.
 
Про це повідомляє CNN.
 
Міністр армії США Ден Дрісколл і його команда сьогодні вранці приземлилися в Женеві (Швейцарія), де він проведе зустрічі з високопосадовцями, щоб обговорити подальші кроки на шляху до миру.
 
Джерело повідомило, що завтра до переговорів приєднуються держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник Трампа Стів Віткофф.
 
Він підкреслив, що мета - узгодити формулювання до зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.
 
Тим часом Sudostschweiz теж пише, що завтра в Женеві відбудуться переговори щодо мирного плану Трампа. За даними Reuters, участь у зустрічі візьмуть радники з нацбезпеки Франції, Британії, Німеччини, а також представники США та України.
 
Відомо, що з української сторони будуть глава Офісу президента Андрій Єрмак і Рустем Умеров, а з американської - Ден Дрісколл, Стів Віткофф і Марко Рубіо.
 
Варто додати, що за словами джерела CNN, зустріч між російською та американською делегаціями для обговорення запропонованого плану теж запланована. Чиновник розповів, що вона "пройде швидко", але не в Женеві. Місце і дату зустрічі він уточнювати відмовився.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Політика
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 08:32
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Політика
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 23:25
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Політика
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 16:29
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Політика
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 11:19
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 08:57
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли
Політика
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли "посланці миру" до Києва
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 16:49
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати
Політика
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати "скільки потрібно" Байдена – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 11:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється