Стали відомі дата і місце переговорів щодо плану Трампа для України

Завтра до переговорів приєднуються держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

У неділю, 22 листопада, Сполучені Штати, Україна та ЄС проведуть переговори щодо нового "мирного плану" Дональда Трампа.

Міністр армії США Ден Дрісколл і його команда сьогодні вранці приземлилися в Женеві (Швейцарія), де він проведе зустрічі з високопосадовцями, щоб обговорити подальші кроки на шляху до миру.

