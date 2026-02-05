Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Стармер вибачився за призначення Мендельсона послом у США через його зв'язки з Епштейном

05 лютого 2026, 16:28
Фото: Getty Images
Скандал загострився після оприлюднення Міністерством юстиції США низки електронних листів, які свідчать про те, що зв’язки Мендельсона з Епштейном залишалися тісними впродовж багатьох років.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер публічно попросив вибачення за призначення Пітера Мендельсона на посаду посла Сполученого Королівства у США, визнавши, що повірив у неправдиві пояснення щодо його зв’язків із фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини проти неповнолітніх.

Про це Стармер заявив у коментарі, який цитує Bloomberg.

За словами британського прем’єра, Мендельсон під час перевірки на посаду подавав Епштейна як людину, з якою був лише поверхнево знайомий. Стармер визнав, що це не відповідало дійсності, та звернувся з вибаченнями до жертв.

"Мені шкода. Шкода за те, що з вами зробили. Шкода, що так багато людей, які мали владу, підвели вас. Вибачте, що я повірив у брехню Мендельсона і призначив його. І вибачте, що навіть зараз ви змушені знову бачити, як ця історія розгортається публічно", — заявив глава уряду.

Вибачення пролунали після того, як Стармер визнав: матеріали, використані під час перевірки Мендельсона на дипломатичну посаду, містили інформацію про його контакти з Епштейном. Це викликало нову хвилю критики щодо процедури призначення та ретельності перевірок високопосадовців.

Скандал загострився після оприлюднення Міністерством юстиції США низки електронних листів, які свідчать про те, що зв’язки Мендельсона з Епштейном залишалися тісними впродовж багатьох років навіть після того, як у 2008 році фінансиста засудили за торгівлю дітьми з метою сексуальної експлуатації.

Оприлюднені дані знову привернули увагу до масштабів контактів впливових осіб із Епштейном і викликали дискусію про відповідальність політичних лідерів за рішення, ухвалені на основі неповної або недостовірної інформації.

БританіяКір СтармерДжеффрі ЕпштейнПітер Мендельсон

