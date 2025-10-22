Столтенберг назвав спосіб змусити путіна до миру
22 жовтня 2025, 16:53
stoltenberg nato столтенберг нато
Ефективний спосіб змінити розрахунки путіна— надавати Україні військову підтримку.
Єдиний спосіб завершити війну в Україні — переконати правителя росії путіна, що він не переможе на полі бою.
Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю ведучій CNN Крістіан Аманпур на тлі новин про підготовку до нового саміту Трампа та путіна.
Ексгенсек альянсу зауважив, що з росією потрібно розмовляти, щоб продемонструвати силу.
"Єдиний спосіб покласти край війні в Україні — переконати путіна, що він не переможе на полі бою. Не думаю, що ми можемо змусити путіна змінити свої переконання. Його мета — контролювати Україну. Але, на мою думку, ми можемо змінити його розрахунки, щоб він зрозумів, що ціна, яку доведеться заплатити за контроль над Україною, занадто висока", - зазначив Столтенберг.
Він додав, що, єдиний спосіб зробити це — надавати Україні військову підтримку, бо ситуація на столом переговорів тісно повʼязана із ситуацією на полі бою.
"Ми маємо бути віддані довгостроковій військовій підтримці України. Добра новина: США дали чітко зрозуміли, що продовжать надавати військову допомогу Україні, а європеці та інші союзники НАТО чітко заявили, що готові платити", - підсумував він.