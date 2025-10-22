Столтенберг назвав спосіб змусити путіна до миру

Єдиний спосіб завершити війну в Україні — переконати правителя росії путіна, що він не переможе на полі бою.

Ексгенсек альянсу зауважив, що з росією потрібно розмовляти, щоб продемонструвати силу.

"Єдиний спосіб покласти край війні в Україні — переконати путіна, що він не переможе на полі бою. Не думаю, що ми можемо змусити путіна змінити свої переконання. Його мета — контролювати Україну. Але, на мою думку, ми можемо змінити його розрахунки, щоб він зрозумів, що ціна, яку доведеться заплатити за контроль над Україною, занадто висока", - зазначив Столтенберг.

Він додав, що, єдиний спосіб зробити це — надавати Україні військову підтримку, бо ситуація на столом переговорів тісно повʼязана із ситуацією на полі бою.

"Ми маємо бути віддані довгостроковій військовій підтримці України. Добра новина: США дали чітко зрозуміли, що продовжать надавати військову допомогу Україні, а європеці та інші союзники НАТО чітко заявили, що готові платити", - підсумував він.