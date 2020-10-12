Суд поновив розгляд позову щодо повернення акцій ПриватБанку Коломойському

Колегія суддів Північного апеляційного господарського суду у складі Віталія Корсака, Ольги Попікової та Олексія Євсікова скасувала рішення судді Господарського суду міста Києва Людмили Шкурдової про призупинення розгляду позову екс-власників ПриватБанку (Київ) Ігоря Коломойського та Triantal Investments щодо повернення їм акцій.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Апеляційна інстанція, незважаючи на порушені терміни подання апеляції одним із відповідачів у справі і дію так званого антиколомойського закону, фактично відновила провадження зі скасування націоналізації ПриватБанку", - йдеться в повідомленні ПриватБанку в четвер.

Як повідомлялося, суддя госпсуду Києва Людмила Шкурдова 16 жовтня призупинила розгляд позову екс-власників ПриватБанку Ігоря Коломойського і Triantal Investments щодо повернення їм акцій до рішення справи, яку розглядають у суді адміністративної юрисдикції на рівні апеляції про законність націоналізації банку.

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ та колишніх акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови і влив у його капітал понад 155 млрд грн. Екс-власники банку вважають здійснену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як ПриватБанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Наприкінці лютого 2019 року Госпсуд Києва з другої спроби прийняв до розгляду позов Коломойського і Triantal, що володіли відповідно 41,6572% та 16,5748% акцій ПриватБанку, про визнання недійсним договору купівлі-продажу цього банку від 21 грудня 2016 року. Суд 9 квітня задовольнив клопотання позивачів про розширення переліку своїх вимог пунктом щодо повернення їм акцій ПриватБанку й водночас відхилив клопотання Мінфіну, який просив залишити позовну заяву без розгляду. Тоді ж до списку відповідачів було додано Нацбанк України, НКЦПФР, ПриватБанк, а також зберігачів Укрексімбанк і "Солід Дніпро".

Потім засідання суду за позовом неодноразово переносили, а клопотання відповідачів про відвід судді Людмили Шкурдової відхиляли.

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