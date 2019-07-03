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Суд розгляне позов Гриценка проти Порошенка про порушення при веденні агітації

Анатолій Гриценко вважає, що чинний президент порушив правила агітації
Кандидат у президенти Анатолій Гриценко подав у суд проти чинного глави держави, кандидата у президенти Петра Порошенка про порушення при веденні передвиборчої агітації. Суд призначив розгляд позову на 7 березня.
Суд розгляне позов Гриценка проти Порошенка про порушення при веденні агітації Анатолій Гриценко. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

Гриценко просить суд визнати передвиборною агітацією інформацію у вигляді 74 фотографій про робочу поїздку Порошенка 2 березня в Одеську область, опубліковану на офіційному сайті президента, інформує "Інтерфакс-Україна". 

Лідер "Громадянської позиції" просить суд зобов'язати Порошенка оплатити цю передвиборчу, на його думку, агітацію з його виборчого фонду та утриматися від використання для цих цілей бюджетних коштів.

Зазначається, що Гриценко подав також 2 аналогічні позови про поїздку Порошенка у Донецьку область.

Нагадаємо, що наприкінці січня 2019 року Анатолій Гриценко подав до суду на Центральну виборчу комісію

Раніше Гриценко зазначав, що закон надає йому як кандидату право перевірити Державний реєстр виборців, "щоб запобігти можливим фальшуванням з боку влади, яка цей реєстр веде".

Гриценко повідомив, що у ЦВК йому видали реєстр та код для доступу до нього, однак попередили, що працювати з реєстром він може лише у будівлі ЦВК.

За інформацією Гриценка, новий порядок ЦВК нинішнього складу затвердила 25 жовтня 2018 року. У цих змінах Гриценко підозрює СБУ та Петра Порошенка, який призначає голову Служби безпеки.

 

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07 03 2019 08:31
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