Суд розгляне позов Гриценка проти Порошенка про порушення при веденні агітації

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко подав у суд проти чинного глави держави, кандидата у президенти Петра Порошенка про порушення при веденні передвиборчої агітації. Суд призначив розгляд позову на 7 березня.

Гриценко просить суд визнати передвиборною агітацією інформацію у вигляді 74 фотографій про робочу поїздку Порошенка 2 березня в Одеську область, опубліковану на офіційному сайті президента, інформує "Інтерфакс-Україна".

Лідер "Громадянської позиції" просить суд зобов'язати Порошенка оплатити цю передвиборчу, на його думку, агітацію з його виборчого фонду та утриматися від використання для цих цілей бюджетних коштів.

Зазначається, що Гриценко подав також 2 аналогічні позови про поїздку Порошенка у Донецьку область.