Світ наближається до нестабільності через торговельний примус – Макрон

За його словами, європейці "надто наївні".

Світ наближається до часу нестабільності як з економічної, так і з безпекової точки зору. Нові тарифи з боку США, спрямовані на послаблення територіального суверенітету, є неприйнятними, заявив під час Всесвітнього економічного форуму президент Франції Еммануель Макрон.

Про це пишуть Reuters та The Guardian.

За словами Макрона, у світі відбувається "зсув до автократії проти демократії", а також зростає насильство. Він наголосив, що у 2024 році у світі було 60 воєн, хоча, як вказав президент Франції, "деякі з них вдалось врегулювати".

"Це перехід до світу без правил, де міжнародне право топчуть ногами і де єдиний закон, який, здається, має значення, — це закон сильного, а на поверхню знову спливають імперські амбіції... Конкуренція з боку Сполучених Штатів Америки через торговельні угоди, які підривають наші експортні інтереси, вимагають максимальних поступок і відкрито прагнуть послабити та підкорити Європу. У поєднанні з нескінченним накопиченням нових тарифів, які є принципово неприйнятними, тим більше, коли вони використовуються як важіль проти територіального суверенітету", — заявив Макрон у Давосі.

Французький президент також зауважив, що європейці "надто наївні", і вони єдині, зто зараз не захищає власні компанії та власні ринки. За його словами, він хотів би скасувати тарифи між США та Європою, оскільки немає сенсу мати тарифи між союзниками. Макрон також попередив, що через погрози Дональда Трампа Європа може вперше використати свій механізм боротьби з примусом (торгову базуку). Цей інструмент дозволяє ЄС запроваджувати каральні економічні методи проти країни, яка застосовує методи примусу.

"Ви можете собі це уявити? Це божевілля", — каже Макрон, додаючи, що він шкодує, що цей інструмент можуть застосувати, але назвав це наслідком нинішньої нестабільності.

Макрон також визначив три пріоритети для Європи: зростання, мир та клімат. За його словами, важливо "не соромитись" та "не бути розділеними".

