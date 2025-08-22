Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Світові ціни на нафту зростають через сумніви у швидкому припиненні війни рф в Україні

22 серпня 2025, 14:15
Фото: з вільних джерел
Гравці ринку нафти вже не чекають швидкого припинення війни в Україні.

Гравці нафтового ринку сумніваються щодо швидкого припинення війни рф в Україні. Як результат, світові ціни на нафту за підсумками тижня можуть зафіксувати зростання. При цьому продавці закладають у свої ціни вищу ризикову премію. Щоправда дорожчає не лише російська нафта. 

Так, станом на ранок п’ятниці ф'ючерси на еталонний сорт нафти Brent коштують $67,55 за барель, WTI – $63,42. Обидва контракти напередодні зросли більш як на 1%, за тиждень ціна на Brent додала 2,7%, а на WTI – 1,1%.

Про це повідомляє Reuters.

Трейдери наразі відмовились від сценарію швидкої угоди про зупинку війни рф проти України за посередництва президента США Дональда Трампа. Аналітики ING вказують на труднощі з організацією саміту путін-Зеленський і невирішені питання у дискусіях щодо гарантій безпеки для України. Відтак, зросла імовірність введення жорсткіших американських санкцій проти росії.

Також додаткову підтримку цінам надало більше, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти у США. Інвестори також стежать за симпозіумом у Джексон-Гоул та очікують сьогоднішнього виступу Джерома Пауелла, де можуть бути отримані сигнали про можливе зниження ставки ФРС у вересні, що може підтримати економічну активність і попит на нафту. 

війнанафтаціни

