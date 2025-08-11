Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Сирський оцінив результати Курської операції — WP

11 серпня 2025, 15:31
Сирський оцінив результати Курської операції — WP
t.me/osirskiy
Операція готувалася у суворій таємниці.

Минулого літа Збройні сили України здійснили історичну операцію, увійшовши на територію росії в Курській області. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, головним завданням було відволікти війська та техніку рф від українського фронту — і це вдалося.

Про це пише The Washington Post.

"Без Курська росія використала б ці ресурси для нападу на Україну. Зосередження уваги росіян на їхній території допомогло врятувати життя українців", — наголосив Сирський.

Операція готувалася у суворій таємниці: навіть ключові союзники, зокрема США, не були поінформовані. Це стало висновком після невдалого контрнаступу 2023 року.

Перший випадок з часів Другої світової

Вторгнення у серпні 2024 року стало першим після Другої світової війни, коли іноземні війська зайняли частину території росії. Українські сили взяли понад тисячу полонених і змусили кремль перекидати війська з інших напрямків.

Полковник Дмитро Волошин, командир 82-ї десантно-штурмової бригади, спочатку сприйняв наказ як божевільний, але після аналізу карт і маршрутів у Курській області повірив у реальний успіх місії.

Сьогодні від колишніх завоювань залишився лише невеликий плацдарм у кілька десятків квадратних кілометрів. Київ розраховував використати частину Курщини для обміну на окуповані росією українські території, однак тривалі бої змусили ЗСУ відступити.

Тим часом президент США Дональд Трамп готується зустрітися з владіміром путіним на Алясці, наполягаючи на мирній угоді, яка, ймовірно, передбачатиме обмін територіями.

За оцінкою The Washington Post, Курська операція:

  • показала нездатність путіна захистити росіян від війни, яку він розпочав;
  • змусила рф перекидати ресурси з України;
  • підняла моральний дух українців;
  • відновила довіру західних партнерів до підтримки Києва.

Сирський зазначив, що вирішальну роль у контратаках рф зіграли північнокорейські війська:

"Без корейців вони б взагалі не мали жодного успіху".

На початку серпня 2024 року українські сили звільнили низку населених пунктів у Курській області, зокрема Суджу. Бригадний генерал, Герой України Олег Апостол підкреслив: головна мета була — не допустити наступу противника на Сумщину.

війнаЗСУКурськОлександр Сирський

Останні матеріали

путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Політика
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 12:26
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О’Брайен
Політика
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 01:23
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється