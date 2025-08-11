Сирський оцінив результати Курської операції — WP

Операція готувалася у суворій таємниці.

Минулого літа Збройні сили України здійснили історичну операцію, увійшовши на територію росії в Курській області. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, головним завданням було відволікти війська та техніку рф від українського фронту — і це вдалося.

Про це пише The Washington Post.

"Без Курська росія використала б ці ресурси для нападу на Україну. Зосередження уваги росіян на їхній території допомогло врятувати життя українців", — наголосив Сирський.

Операція готувалася у суворій таємниці: навіть ключові союзники, зокрема США, не були поінформовані. Це стало висновком після невдалого контрнаступу 2023 року.

Перший випадок з часів Другої світової

Вторгнення у серпні 2024 року стало першим після Другої світової війни, коли іноземні війська зайняли частину території росії. Українські сили взяли понад тисячу полонених і змусили кремль перекидати війська з інших напрямків.

Полковник Дмитро Волошин, командир 82-ї десантно-штурмової бригади, спочатку сприйняв наказ як божевільний, але після аналізу карт і маршрутів у Курській області повірив у реальний успіх місії.

Сьогодні від колишніх завоювань залишився лише невеликий плацдарм у кілька десятків квадратних кілометрів. Київ розраховував використати частину Курщини для обміну на окуповані росією українські території, однак тривалі бої змусили ЗСУ відступити.

Тим часом президент США Дональд Трамп готується зустрітися з владіміром путіним на Алясці, наполягаючи на мирній угоді, яка, ймовірно, передбачатиме обмін територіями.

За оцінкою The Washington Post, Курська операція:

показала нездатність путіна захистити росіян від війни, яку він розпочав;

змусила рф перекидати ресурси з України;

підняла моральний дух українців;

відновила довіру західних партнерів до підтримки Києва.

Сирський зазначив, що вирішальну роль у контратаках рф зіграли північнокорейські війська:

"Без корейців вони б взагалі не мали жодного успіху".

На початку серпня 2024 року українські сили звільнили низку населених пунктів у Курській області, зокрема Суджу. Бригадний генерал, Герой України Олег Апостол підкреслив: головна мета була — не допустити наступу противника на Сумщину.