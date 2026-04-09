Сирський розкрив масштаби дронової війни

Підрозділи БпС за день у середньому виконують більше ніж 11 000 бойових завдань.

російська армія наростила чисельність військ безпілотних систем (БпС) до 101 000 солдат. На кінець 2026 року кремль планує збільшити її до 165 500.

Про це свідчать дані української розвідки, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Україна реагує на виклик і розбудовує підрозділи БпС. У березні українські воїни атакували на 26% більше позицій пілотів росіян, ніж у лютому.

З грудня 2025 року українські підрозділи БпС знищили більше особового складу ворога, ніж росія мобілізувала за цей час. Окрім того, у березні показник загальних втрат росіян, яких було знищено безпілотними системами, зріс на 29%, як порівняти з лютим.

Підрозділи БпС за день у середньому виконують більше ніж 11 000 бойових завдань. Водночас у березні українські воїни атакували понад 150 000 російських цілей (на 50% більше, ніж у лютому).

"Окремо хотів би виділити зростання ефективності наших засобів Middle Strike. Майже 350 ударів на оперативну глибину (30—120 кілометрів). Уражено 143 обʼєкти логістики та склади противника, 52 пункти управління російської армії, 20 обʼєктів нафтової й енергетичної галузі ворога та багато іншого", — написав Сирський.

Також у березні українські наземні роботизовані системи почали виконувати на 50% більше завдань, ніж у попередньому місяці.