Сирський розкрив масштаби дронової війни

09 квітня 2026, 16:15
Фото Міністерства оборони України
Підрозділи БпС за день у середньому виконують більше ніж 11 000 бойових завдань.

російська армія наростила чисельність військ безпілотних систем (БпС) до 101 000 солдат. На кінець 2026 року кремль планує збільшити її до 165 500.

Про це свідчать дані української розвідки, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Україна реагує на виклик і розбудовує підрозділи БпС. У березні українські воїни атакували на 26% більше позицій пілотів росіян, ніж у лютому.

З грудня 2025 року українські підрозділи БпС знищили більше особового складу ворога, ніж росія мобілізувала за цей час. Окрім того, у березні показник загальних втрат росіян, яких було знищено безпілотними системами, зріс на 29%, як порівняти з лютим.

Підрозділи БпС за день у середньому виконують більше ніж 11 000 бойових завдань. Водночас у березні українські воїни атакували понад 150 000 російських цілей (на 50% більше, ніж у лютому).

"Окремо хотів би виділити зростання ефективності наших засобів Middle Strike. Майже 350 ударів на оперативну глибину (30—120 кілометрів). Уражено 143 обʼєкти логістики та склади противника, 52 пункти управління російської армії, 20 обʼєктів нафтової й енергетичної галузі ворога та багато іншого", — написав Сирський.

Також у березні українські наземні роботизовані системи почали виконувати на 50% більше завдань, ніж у попередньому місяці.

Останні матеріали

російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Політика
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Технології
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 23:51
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Політика
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 14:57
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 11:31
Більше публікацій

