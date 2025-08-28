Тарифи Трампа можуть коштувати Індії більше, ніж вигода від російської нафти

За даними аналітиків, з 2022 року Індія змогла заощадити щонайменше 17 мільярдів доларів, збільшивши імпорт дешевої російської нафти.

Індія після нових мит президента США Дональда Трампа може втратити значно більше, ніж змогла зекономити, купуючи дешеву російську нафту. Саме торгівельні оборудки Нью-Делі стали причиною тиску з боку США.

Про це повідомляє Reuters.

За даними аналітиків, з 2022 року Індія змогла заощадити щонайменше 17 мільярдів доларів, збільшивши імпорт дешевої російської нафти. Проте нові тарифи Трампа можуть в короткостроковій перспективі скоротити індійський експорт на 40% та призвести до втрати 37 мільярдів доларів, що вдвічі перекриває "профіт" від нафти з росії.

"Наслідки тарифів будуть тривалими та можуть бути політично виснажливими для прем'єр-міністра Нарендри Моді, оскільки під загрозою опинилися тисячі робочих місць у трудомістких секторах, таких як текстиль, дорогоцінні камені та ювелірні вироби", - сказано у матеріалі.

Зараз все залежить від дій Індії. Найближчими тижнями реакція Нью-Делі може змінити багаторічне партнерство Індії та росії, а також відносини з США, які життєво важливі для планів обох країн протистояти впливу Китаю, що тільки зростає.

Аналітик та засновник Делійської ради стратегічних та оборонних досліджень Хеппімон Джейкоб у коментарі виданню пояснив, що Індія навряд чи так легко відмовиться від торгівлі з рф.

За його словами, щонайменше кілька років росія буде потрібна, як постачальник оборонного обладнання та дешевої нафти. Також в Кремлі Індія хоче знайти геополітичну підтримку на континенті та підтримку з деяких політичних питань.

"Це робить росію безцінним партнером для Індії", - пояснив він.

З іншого боку, проблема полягає в тому, що для Індії США також є найважливішим стратегічним партнером. Це ставить Нью-Делі "на розтяжку": індійський уряд повинен зробити вибір, але з відомих причин не спроможний на це принаймні поки що.

Джерела в індійському уряді сказали виданню, що Індія хоче відновити зв'язки з США, які порядком зіпсувалися останнім часом. Але вони відкинули можливість відмови від російської нафти.

Нагадаэмо, президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення мит на індійський імпорт до 50%, пояснивши це необхідністю покарати Індію за продовження закупівель російської нафти.