Теракт в росії оголив вразливі місця путінського режиму – WP

Чому путін мовчить про ІДІЛ та попередження США.

Коли російський диктатор владімір путін нарешті заговорив про найстрашніший за останні 20 років терористичний напад на росію – розстріл відвідувачів концертного залу «Крокус», він промовчав про кричущу неспроможність своїх служб безпеки запобігти нападу, в результаті якого загинуло щонайменше 133 людини, незважаючи на чітке попередження від Сполучених Штатів від 7 березня про те, що удар по концертному залу може бути неминучим.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

"Він також не згадав про «Ісламську державу» (ІДІЛ), яка взяла на себе відповідальність за напад і яку путін неодноразово засуджував як ворога протягом тривалої військової інтервенції росії в Сирії. У 2017 році путін оголосив про перемогу над «Ісламською державою». Натомість путін використав свій п'ятихвилинний телевізійний виступ [на наступний день], щоб підкреслити, що четверо безпосередніх виконавців «рухалися в бік України», коли їх затримали, і що «з українського боку для них було підготовлено вікно для перетину державного кордону». Він не звинуватив напряму Україну, яка заперечує будь-яку причетність, але згадка про «нацистів» – його звичний ярлик для українського уряду – дала зрозуміти, що він звинувачує Київ", – пишуть автори статті.

Напад стався всього через п'ять днів після "переобрання" на новий шестирічний термін на так званих "виборах путіна", які російський диктатор використав для того, щоб продемонструвати суспільну підтримку своєї політики.

Незважаючи на риторику путіна, який намагався звинуватити Україну, аналітики, колишні співробітники американських спецслужб і представники російської еліти заявили, що напад підкреслив вразливість путінського режиму воєнного часу, яка стала очевидною, коли Євгєній Прігожин очолив своїх найманців "Вагнера" під час короткочасного заколоту, спрямованого на зміщення вищих посадових осіб оборонного відомства в червні 2023 року.

"Режим демонструє свою слабкість у таких критичних ситуаціях, як це було під час заколоту Прігожина», – сказав Андрєй Колєсніков, старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія-Євразія. Хоча Прігожин відмовився від повстання, шкода була очевидною. Тоді, як і під час подій цих вихідних, путін не з'являвся протягом декількох годин, перш ніж нарешті вирішити надзвичайну ситуацію. "У важкі моменти путін завжди зникає", – сказав Колесніков.

Всього за три дні до нападу в "Крокус Сіті" путін відкинув попередження США про потенційну неминучу терористичну атаку як «відкритий шантаж» і як "спробу залякати і дестабілізувати наше суспільство".

Але з його авторитарною владою і практично відсутністю бажаючих кинути йому виклик, російський лідер навряд чи зіткнеться з будь-якою критикою або наслідками за те, що не сприйняв попередження більш серйозно.

Коли в минулому росія потерпала від терористичних атак, путін часто звинувачував Захід у їх підбурюванні. Аналітики вважають, що російський лідер майже напевно намагатиметься зробити це і цього разу.

Колишні американські чиновники та аналітики заявили, що риторика, яка звинувачує Україну і колективний Захід, ймовірно, продовжиться і може призвести до подальших репресій, оскільки путін намагається мобілізувати свою націю на затяжну війну.

російські спецслужби вклали величезні ресурси в моніторинг пересування опонентів путінського режиму, використовуючи технологію розпізнавання облич, щоб відстежувати і допитувати тих, хто брав участь у нещодавньому протесті проти виборів путіна або хто покладав квіти на честь Алєксєя Навального, опозиційного лідера, який помер у в'язниці минулого місяця.

Але забезпечення належної безпеки громадян від загроз, що походять від відомих терористичних угруповань, схоже, опустилося в списку пріоритетів, відзначають аналітики, незважаючи на те, що країна постійно стикається з терористичними нападами протягом багатьох років, в тому числі з двома, які були здійснені або приписуються "Ісламській державі" в 2019 році.

"Скрізь відчувається, що ми живемо в поліцейській державі, яка пильно стежить за кожним громадянином. Зараз людей часто зупиняють і перевіряють на вході в метро. В аеропортах безпека стала набагато жорсткішою. ... Виникає питання, як таке взагалі могло статися", – сказав Колесніков.