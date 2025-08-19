Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Території чи безпека: що стримує мирну угоду в Україні – FT

19 серпня 2025, 12:01
Території чи безпека: що стримує мирну угоду в Україні – FT
Фото: з відкритих джерел
Здача територій - це російська пастка, в яку потрапили Трамп та спецпосланець президента США Стів Віткофф.

Більша частина змісту, яка буде лежати в основі угоди про припинення війни в Україні, залишається неясною та, швидше за все, нерозв'язаною. Попри те, що президент США Дональд Трамп хоче укласти будь-яку угоду якомога швидше, Київ та його союзники мають намір виграти час, аби опрацювати деталі та уникнути несправедливості.

Про це пише редактор Financial Times у Європі Бен Холл.

За його словами, на зустрічі з Трампом Україна та її прихильники мали дві цілі:

  • з'ясувати, що саме США готові зробити, щоб гарантувати безпеку України після досягнення мирної угоди;
  • зупинити ідею про те, що Україна має віддати росії території, які досі перебувають під її контролем, що, на думку Трампа, є необхідною умовою для укладення угоди.

Водночас Холл вважає, що здача територій - це російська пастка, в яку потрапили Трамп та спецпосланець президента США Стів Віткофф.

"Український лідер неодноразово заявляв, що відмова від решти Донецької та Луганської областей є для нього червоною лінією. Замість того, щоб прямо зіткнутися з питанням про територію, європейські союзники України вважали за краще зосередитися на гарантіях безпеки, скориставшись позитивними заявами Трампа та його чиновників про те, що США все-таки можуть взяти участь", - нагадав автор матеріалу.

Своєю чергою під час зустрічі у понеділок пропозиція Трампа була більш розмитою, вважає Холл. Тоді він наголосив, що США нададуть "значну допомогу" та "координацію" країнам Європи, а не безпосередньо Україні. Тому, за словами редактора FT, залишається сподіватися, що у приватній розмові з європейськими лідерами президент США чіткіше висловився про те, що готова зробити його країна. 

"Територіальні поступки та гарантії безпеки - це дві сторони однієї медалі. росія якимось чином переконала Трампа, що її максималістські територіальні вимоги, які Україна не може прийняти, є єдиною основою для угоди. Україна та європейці повинні зробити те саме з гарантіями безпеки. Судячи з результатів понеділка, їм ще багато чого потрібно зробити", - підсумував автор публікації.

війнаДональд Трампгарантії безпекиросія окупантиСтів Віткофф

