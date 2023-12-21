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CУСПІЛЬСТВО

The Economist назвав країну року 2023

21 грудня 2023, 09:05
The Economist назвав країну року 2023
Фото: mind.ua
Можна провести болючі економічні реформи і все одно бути переобраним.

Греція стала державою року за версією британського журналу The Economist.

Попри те, що сьогодні Греція далека від досконалості, журналісти обрали саме її в якості найкращої — за те, що навіть "на межі краху" можна проводити розумні та вдалі економічні реформи.

Видання виділило дві групи країн, які заслуговують на визнання у 2023 році. Перша група — це країни, які протистояли автократичним сусідам. Серед них Україна, адже українці сміливо борються проти російської військової машини, незважаючи на вагання західних союзників щодо допомоги у війні. Опір російському залякуванню чинила і Молдова, а Фінляндія стала частиною НАТО — незабаром до Альянсу доєднається і Швеція.

В Азії країни протистояли китайському впливу, часто за підтримки Сполучених Штатів. Філіппіни захищали морські кордони від китайських кораблів. У серпні Японія та Південна Корея відклали історичні суперечки і поглибили співпрацю. Острівна держава Тувалу з населенням 11 тисяч осіб підписала угоду з Австралією, яка страхує населення від кліматичних змін і обіцяє гарантії безпеки, аби запобігти впливу Китаю.

Була й інша група країн — ті держави, які захищали в себе ліберальні цінності. Ліберія зуміла мирно змінити владу, так само Східний Тимор зберіг репутацію країни, яка поважає права людини та вільну пресу. У Таїланді й Туреччині надія зажевріла, коли опозиція наполегливо намагалася скинути автократичні режими, але вибори у країнах не змінили політичного становища.

Бразилія обрала нового президента Луїса Інасіу Лулу да Сілву після чотирьох років керівництва Жаїра Болсонару, який підтримував фермерів, що спалювали тропічні ліси, відмовлявся визнати поразку на виборах і заохочував прихильників розпалити повстання. Нова адміністрація швидко скоротила темпи вирубки лісів в Амазонії майже на 50%. Однак вражаючі результати Бразилії зіпсувало те, що президент да Сілва неодноразово підлещувався до володимира путіна та лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, тому Бразилія не отримала нагороди The Economist.

Цей рік був видатним і для Польщі. Економіка країни витримала війну у сусідній країні та прийняла мільйони біженців з України. Ураховуючи те, що до влади в Польщі прийшов новий уряд з премʼєром Дональдом Туском, The Economist розмірковує, чи зможе Польща стати найкращою країною в наступному році.

Журналісти зазначали, що в майбутньому історики не будуть згадувати 2023 рік як щасливий для людства. І деякі укладачі рейтингу найбільше хотіли б опинитися в яскравому "Барбіленді" — вигаданій рожевій утопії з голлівудського фільму Грети Гервіг, аби там сховатися від похмурого світу.

Минулоріч країною року за версією The Economist стала Україна. Британське видання The Economist обрало Україну державою року, відзначивши боротьбу нашого народу з російськими загарбниками під час їхньої повномасштабної війни проти країни.

The Economistкраїна рокуГреціяУкраїна

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