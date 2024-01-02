The Financial Times: Захоплення російських "заморожених" активів – це правильно

В разі порушення державою міжнародного права, постраждала сторона може вимагати репарацій, адже це є встановленою нормою звичаєвого міжнародного права.

Про це пише Саймон Хінріксен для The Financial Times.

Євросоюз і США повинні забрати заморожені активи росії і передати їх Україні, вважає журналіст.

"Це правильне рішення, і є історичні прецеденти як конфіскації іноземних активів під час військового конфлікту, так і розподілу репарацій після його завершення" - йдеться в матеріалі.

Перспектива вилучення заморожених резервів ЦБ росії викликала занепокоєння про наслідки для фінансової системи.

Так, деякі країни як от Китай, вважають, що зберігати резерви в доларах і євро небезпечно, але це не так.

Якщо одні країни не будуть незаконно вторгатися на територію інших, їх гроші будуть в цілковитій безпеці.

Військові репарації це звичайне явище в мирному врегулюванні.

Адже коли держава порушує міжнародне право, постраждала сторона може вимагати репарацій, що є встановленою нормою звичаєвого міжнародного права. Звичайною історичною процедурою з часів наполеонівських воєн є створення комісії з відшкодування збитків.

Громадяни, підприємства та держави можуть вимагати реституції та компенсації за знищене майно.

"У випадку з Україною вже існує реєстр збитків, складений Інститутом KSE, в якому станом на червень 2023 року збиток оцінюється в більш ніж 250 мільярдів доларів. Чи буде передача репарацій такого розміру відповідати історичній нормі? Відповідь на це питання - так", - пише журналіст The Financial Times.

ООН вже визнала, що росія має нести юридичні наслідки, які включають репарації. Згідно з міжнародним правом, ЄС і США мають всі підстави для прийняття відповідних заходів з метою конфіскації російських активів і використання їх для виплати Україні.

В останні тижні активізувалися розмови щодо можливої передачі Україні заморожених російських активів, які знаходяться в західних юрисдикціях.

Нещодавно ми писали, що лідери G7 обговорять нову правову теорію арешту російських активів.