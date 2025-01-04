The Guardian розповіло, як змінилися бої на фронті в Україні

ЗСУ використовують як поодинокі удари БПЛА так і цілі "обстріли", пише видання

На війні в Україні від самого початку активно використовувались міномети та артилерія. Водночас дрони, за словами Семюеля Бендетта, експерта з безпілотників з Центру військово-морського аналізу, еволюціонували від новинки 2022 року до зброї на вибір у 2023 році, щоб контролювати весь тактичний простір.

Про це пише The Guardian.

Використовується як тактика поодиноких ударів, так і цілі "обстріли", коли скиди можуть тривати годинами й зупиняти піхотні штурми.

Хоча ресурс батареї обмежує час польоту, безпілотник-камікадзе FPV за гарної погоди може подолати 20 км. Однак оскільки головним є економія грошей, у пріоритеті залишаються безпілотники-бомбардувальники, які працюють у радіусі до 5 кілометрів та повертаються після атаки.