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ПОЛІТИКА

The Telegraph: російські окупанти отримали $200 тисяч за нібито збитий F-16 в Україні

31 травня 2025, 09:49
The Telegraph: російські окупанти отримали $200 тисяч за нібито збитий F-16 в Україні
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
Офіційно не повідомляється, коли саме було нібито збито F-16.

російська компанія Fores, яка спеціалізується на постачанні для нафтової промисловості, виплатила 15 мільйонів рублів (майже $200 000) дванадцятьом російським окупантам, які нібито причетні до збиття першого американського винищувача F-16 в Україні.

Як повідомляє The Telegraph, церемонія нагородження пройшла 29 травня на кордоні за участі командирів. У Fores підкреслили, що "виконали свою попередню обіцянку", яку озвучив директор компанії генерал Сергій Шмотьєв на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. За словами компанії, кожен із військових отримав грошовий сертифікат.

Офіційно не повідомляється, коли саме було нібито збито F-16. Видання пише, що з моменту передачі F-16 в серпні 2024 року, Україна втратила щонайменше три таких винищувачі, двоє пілотів загинули. Лише одна втрата підтверджена як результат ворожого вогню, решта – в процесі розслідування.

Fores є одним з головних приватних спонсорів війни з боку росії. З початку повномасштабного вторгнення компанія витратила понад 3 мільйони доларів на військові потреби — від закупівлі обладнання та зв’язку до медикаментів і тепловізорів. Також вона організувала постачання понад 500 тонн медичних виробів для армії рф.

Ці премії є частиною ширшої російської тактики стимулювання військових до активного знищення західної техніки. Fores раніше оголошувала винагороди за знищення танків НАТО в Україні, і вже здійснила низку таких виплат.

війнаF-16росія окупанти

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