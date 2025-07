The Times: росія використовує викрадених українських дітей у війні проти України

Усього виявлено 116 установ по всій росії, від Криму до Далекого Сходу, де утримують українських дітей.

росія залучає викрадених з окупованих територій України дітей до участі у бойових діях проти власної країни.

Про це повідомляє The Times із посиланням на українських офіційних осіб, зокрема керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, з 2014 року рф насильно вивезла понад 35 000 українських дітей, і багато з них після досягнення повноліття потрапляють до лав російської армії. "Мета путіна — знищити Україну як націю, починаючи з її майбутнього покоління", — наголосив він у подкасті The General and The Journalist.

Єрмак зазначив, що уряд має документальні докази — від списків призову до інформації про загиблих на фронті неповнолітніх. Він назвав дії росії "варварством і формою психологічної війни".

Факти масового залучення дітей до війни підтверджує також дослідник Натаніель Реймонд з Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету. Його команда розслідує десятки випадків. "Це не перевиховання. Це мобілізація. Ми маємо справу з найбільшим викраденням дітей з часів Другої світової", — заявив він.

Журналісти The Times також наводять свідчення 19-річного Влада Руденка з Херсона. У 2022 році його під дулами автоматів вивезли з дому в окупації та на 18 місяців відправили до "табору перевиховання" в Криму. "Нам наказували співати гімн рф, готували фізично, вчили стріляти", — згадує він. Йому вдалося повернутися завдяки зусиллям матері, але, за його словами, інші українські діти були змушені воювати на боці росії.

Програма викрадення дітей стала однією з причин, чому Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордери на арешт владіміра путіна та дитячої омбудсменки рф Марії Львової-Бєлової. Відомо, що остання особисто всиновила українського хлопчика.

Україна відмовилася від будь-яких спроб обміну дітей на російських полонених, наголосивши, що це відкриває шлях до використання дітей як "торгової валюти".

Президент Володимир Зеленський зробив повернення дітей ключовим пунктом своєї міжнародної мирної ініціативи. За даними соціологічних досліджень, саме питання викрадених дітей викликає найбільший емоційний відгук серед громадськості у США та ЄС.

"Це не просто гуманітарна криза. Це прямий доказ того, що режим у москві діє як терористична держава", — підсумував Єрмак.