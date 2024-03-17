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The Wall Street Journal проаналізував, що ще шість років правління путіна можуть принести росії і світу

17 березня 2024, 15:16
The Wall Street Journal проаналізував, що ще шість років правління путіна можуть принести росії і світу
Путін
П'ятий президентський термін путіна, ймовірно, буде присвячений війні в Україні і забезпеченню підтримки росіян.

Про це йдеться в статті англомовної газети The Wall Street Journal

путін при владі вже 24 роки і близький до того, щоб отримати ще 6 років президентства за результатами виборів, ставши лідером кремля з найдовшим терміном правління з часів Йосифа Сталіна. 

Уряд рф зробив все можливе, аби забезпечити перемогу: ув’язнив критиків, затулив рота пресі і запровадив нові закони, щоб викорінити будь-яку критику війни в Україні. 

Видання пише, що більше значення має масштаб його перемоги. 

путін не просто хоче перемогти, йому потрібно отримати повну перемогу, якщо він хоче розв’язати руки у відродженні консервативних православних традицій рф і переважання в Україні та в його ширшій конфронтації із Заходом. 

"Це легітимізує спадщину президента рф та його агресивну війну, відводячи решту опозиції до ще більш маргіналізованої ролі та дозволяючи путіну безперешкодно реалізувати своє бачення протягом наступних шести років", - вважають західні аналітики.

російський диктатор вже сигналізував про деякі свої плани у промовах та інтерв'ю, і головним з них є його наполягання на продовженні війни в Україні.

Спостерігачі прогнозують, що незабаром путін може розпочати чергову хвилю арештів, нові закони для придушення інакомислення та збільшення податків на багатих. 

Аналітики кажуть, що також може бути нова хвиля мобілізації, щоб зміцнити зростаючу перевагу кремля на полі бою в Україні.

путін може прагнути до делікатнішого балансування, щоб зберегти економіку росії. 

В статті пишеться, що він, швидше за все, зосередиться на тому, щоб переконатися, що росіяни продовжуватимуть жити нормальним життям, а також оголосить про плани витратити мільярди доларів на боротьбу з бідністю та відновлення більшої частини застарілої інфраструктури країни.

Володимир путін також говорив про створення нової еліти у складі ветеранів і тих, хто служив у війні в Україні, і закликав надавати їм більше підтримки, включаючи можливості для навчання.

Аналітики назвали таку риторику порожніми передвиборчими обіцянками. Більш реалістичним, за їхніми словами, здається те, що російський презхидент може врешті-решт розпочати другу хвилю мобілізації, необхідну для отримання переваги на полі бою.

Також аналітики наголошують, що російському лідеру потрібно буде знайти спосіб запобігти повторенню втечі сотень тисяч росіян з країни після першої хвилі мобілізації, наприклад, закрити кордон.

Водночас аналітики зазначають, що путін, ймовірно, чекає на результати президентських виборів у США разом з іншими виборами в Європі. Як стверджують аналітики, він збирається продовжувати війну стільки, скільки йому потрібно, і він відчуває, що час на його боці.

Нагадаємо, що в росії з 17 березня по сьогодні проходять вибори.

 
вибориРосіяПутін

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