Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

TikTok забороняє політичну рекламу в Молдові напередодні виборів і посилює боротьбу з фейками

25 серпня 2025, 20:44
TikTok забороняє політичну рекламу в Молдові напередодні виборів і посилює боротьбу з фейками
Фото: з вільних джерел
TikTok планує активніше боротися з дезінформацією.

Напередодні парламентських виборів у Молдові, запланованих на вересень 2025 року, соціальна мережа TikTok оголосила про низку заходів для захисту користувачів та протидії дезінформації. Зокрема, платформа повністю забороняє політичну платну рекламу.

Як повідомляє молдавське видання NewsMaker, TikTok створив Центр контролю місії, що об’єднав місцевих та міжнародних експертів із кібербезпеки, дезінформації та виборчих процесів. Центр координуватиме заходи безпеки, щоб користувачі могли безпечно висловлювати свою думку.

Соціальна мережа також запускає Виборчий центр у партнерстві з Центральною виборчою комісією Молдови та організацією Stop Fals!. Там користувачі зможуть отримати перевірену інформацію про реєстрацію виборців, ключові дати та освітні матеріали щодо виборів, позначені спеціальними виборчими позначками.

TikTok планує активніше боротися з дезінформацією, залучаючи модераторів, які володіють місцевими мовами, та партнерів із фактчекінгу. Платформа співпрацюватиме з органами влади та місцевими організаціями, надаючи канали для повідомлень про контент, що може порушувати правила спільноти або законодавство Молдови.

У 2025 році TikTok посилить боротьбу з маніпулятивною активністю, ліквідовуватиме координовані мережі акаунтів, заборонятиме видавати себе за інших користувачів та використовувати боти. Політичні партії та політики не зможуть користуватися функціями просування або монетизації.

За словами президентки Молдови Майї Санду, росія готує масштабне втручання у вересневі вибори, фінансуючи проросійські політичні проєкти, зокрема через схеми олігарха Ілана Шора. Водночас у TikTok спостерігали активне поширення неправдивих повідомлень щодо Гагаузії та Придністров’я, які мали на меті підривати легітимність виборів і ставити під сумнів дії Кишинева.

Раніше Центральна виборча комісія Молдови відхилила заявку проросійського блоку "Перемога" та виключила низку проросійських партій зі списку учасників виборів. Натомість для участі зареєстрували блок "Патріотичні соціалісти, серце та майбутнє Молдови", пов’язаний із експрезидентом Ігорем Додоном, який робив неоднозначні заяви щодо війни в Україні та росії.

вибориМолдовадезінформаціяTikTok

Останні матеріали

Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 23:08
FP-5
Технології
FP-5 "Фламінго" – крилата ракета з дальністю польоту 3000 кілометрів. Що нова українська розробка означає для війни та майбутнього Європи – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 13:15
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 10:06
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Політика
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 14:38
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється