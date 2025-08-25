TikTok забороняє політичну рекламу в Молдові напередодні виборів і посилює боротьбу з фейками

TikTok планує активніше боротися з дезінформацією.

Напередодні парламентських виборів у Молдові, запланованих на вересень 2025 року, соціальна мережа TikTok оголосила про низку заходів для захисту користувачів та протидії дезінформації. Зокрема, платформа повністю забороняє політичну платну рекламу.

Як повідомляє молдавське видання NewsMaker, TikTok створив Центр контролю місії, що об’єднав місцевих та міжнародних експертів із кібербезпеки, дезінформації та виборчих процесів. Центр координуватиме заходи безпеки, щоб користувачі могли безпечно висловлювати свою думку.

Соціальна мережа також запускає Виборчий центр у партнерстві з Центральною виборчою комісією Молдови та організацією Stop Fals!. Там користувачі зможуть отримати перевірену інформацію про реєстрацію виборців, ключові дати та освітні матеріали щодо виборів, позначені спеціальними виборчими позначками.

TikTok планує активніше боротися з дезінформацією, залучаючи модераторів, які володіють місцевими мовами, та партнерів із фактчекінгу. Платформа співпрацюватиме з органами влади та місцевими організаціями, надаючи канали для повідомлень про контент, що може порушувати правила спільноти або законодавство Молдови.

У 2025 році TikTok посилить боротьбу з маніпулятивною активністю, ліквідовуватиме координовані мережі акаунтів, заборонятиме видавати себе за інших користувачів та використовувати боти. Політичні партії та політики не зможуть користуватися функціями просування або монетизації.

За словами президентки Молдови Майї Санду, росія готує масштабне втручання у вересневі вибори, фінансуючи проросійські політичні проєкти, зокрема через схеми олігарха Ілана Шора. Водночас у TikTok спостерігали активне поширення неправдивих повідомлень щодо Гагаузії та Придністров’я, які мали на меті підривати легітимність виборів і ставити під сумнів дії Кишинева.

Раніше Центральна виборча комісія Молдови відхилила заявку проросійського блоку "Перемога" та виключила низку проросійських партій зі списку учасників виборів. Натомість для участі зареєстрували блок "Патріотичні соціалісти, серце та майбутнє Молдови", пов’язаний із експрезидентом Ігорем Додоном, який робив неоднозначні заяви щодо війни в Україні та росії.