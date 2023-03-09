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Торгівля агропродукцією між Україною та ЄС зросла на 39% за рік

09 березня 2023, 15:25
Торгівля агропродукцією між Україною та ЄС зросла на 39% за рік
Фото: з вільного доступу
Минулого року взаємна торгівля сільськогосподарською продукцією між Україною і ЄС зросла до $16,5 млрд.

І це найвищий показник за часів дії угоди про асоціацію, який на 39% перевищив попередній рекорд 2021 року.

Про це розказав заступник директора Національного наукового центру Інститут аграрної економіки Микола Пугачов.

ЙДеться в Пресслужбі інституту.

Головними європейськими партнерами для України минулого року були: Польща, Румунія, Іспанія, Нідерланди, Італія, Німеччина та Угорщина. За словами заступника, на ці країни припадають 77% сумарного українського торговельного обороту агропродовольством з Європейським Союзом.

Минулого року Україна імпортувала аграрної продукції з країн Європейського Союзу на суму близько $3376 млн. А це майже на 17% менше, ніж у 2021 році.

Пугачов зауважив, що імпорт сільськогосподарської продукції до України з ЄС не має такої ж сталої структури, як еспорт.

Найбільше торік Україна імпортувала з ЄС напоїв, переважно алкогольних - на $308 млн%, nакож в Україну було імпортовано залишків та відходів, продуктів для годівлі тварин на $291 млн.

Імпорт різних харчових продуктів, екстрактів і концентратів становив $290 млн.

Найбільше Україна імпортувала з ЄС того року молокопродукти, хоча торік їх завезли з-за кордону на 35% менше, ніж 2021 року, – на $219 млн. При цьому визначальним товаром в імпорті цієї групи стали різні сири, яких минулого року було імпортовано на $180 млн.

Поставки з Європи тютюну і виробів з нього зменшилися порівняно з 2021 роком на 43%, а от обсяги поставок на український ринок готових продуктів із зерна сягнули $207 млн дол. Торік Україна закупила в ЄС м’яса разом із субпродуктами також на $207 млн.

Загалом згадані групи продуктів зайняли близько 57% у вартісних обсягах імпорту продовольства з Євросоюзу.

Євросоюз цьогоріч залишатиметься головним партнером в зовнішній аграрній торгівлі України, вважає заступник директора Національного наукового центру Інститут аграрної економіки.

Пугачов додав, що за будь-яких обставин відсутність мит на продукцію з нашої країни, відпрацьовані логістичні маршрути і безальтернативність Європейського Союзу для автомобільних і залізничних перевезень сприятимуть посиленню економічної інтеграції між сторонами.

ЄСторгівляУкраїнаІАЕ

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