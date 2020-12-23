Торговельним мережам під час локдауну дозволяється продавати лише товари першої необхідності та продукти

Торговельним мережам під час локдауну в січні дозволяється продавати продукти харчування за умови, що щонайменше 60% їхньої площі призначені для торгівлі продуктами.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Як випливає з постанови №1236 про встановлення карантину з 8 до 24 січня 2021 року, оприлюдненої на сайті уряду, також дозволяється торгівля ліками, медичними товарами, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин.

При цьому торгівля іншими групами товарів може здійснюватися лише за умови адресної доставки.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України схвалив введення локдауну в країні з 8 січня до 24 січня 2021 року. У цей період заборонено роботу кафе, ресторанів та барів (крім доставки та навинос), магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів і ТРЦ.

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