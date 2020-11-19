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Торгпред попередив про ризики реформи ринку праці для відносин з ЄС

За словами Тараса Качки, спроби уряду модернізувати законодавство про працю, усунувши архаїзми, можуть розглядатися Євросоюзом як спроба надання бізнесу додаткових преференцій і викликати запровадження захисних заходів з боку ЄС
Реформування українського ринку праці може стати потенційною проблемною сферою для торгівлі з ЄС.
Торгпред попередив про ризики реформи ринку праці для відносин з ЄС Фото: з вільних джерел

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту" заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка.

"Регулювання ринку праці все частіше розглядається ЄС як один із факторів субсидування країною своїх виробників. І це перспективна сфера напруження між нами та ЄС",-  вважає він.

За словами Тараса Качки, спроби уряду модернізувати законодавство про працю, усунувши архаїзми, можуть розглядатися Євросоюзом як спроба надання бізнесу додаткових преференцій і викликати запровадження захисних заходів з боку ЄС. 

"Це реальна загроза. Але це не означає, що нам не потрібна така модернізація. Ми маємо бути готовими до інтелектуальних дискусій із ЄС, готові доводити, що ці заходи не мають на меті створення додаткових преференцій, а швидше навпаки - прибирають дискримінації на внутрішньому ринку, а також сприяють прозорості української економіки", - пояснив він. 

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19 11 2020 14:47
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