Президент США Дональд Трамп оголосив, що будь-яка країна, яка підтримує торговельні відносини з Іраном, зіткнеться з тарифною ставкою у розмірі 25% на будь-яку торгівлю зі Сполученими Штатами.

Про це він написав у TruthSocial.

Наразі на сайті Білого дому немає жодних указів чи пояснень щодо юридичних механізмів, якими Трамп планує запровадити такі тарифи.

Посольство Китаю у Вашингтоні вже розкритикувало ініціативу, заявивши, що Пекін вживе "всіх необхідних заходів» для захисту своїх інтересів. Китай виступив проти «будь-яких незаконних односторонніх санкцій та довгострокової юрисдикції".

На тлі цього в Ірані продовжуються масові антиурядові демонстрації, які розпочалися 28 грудня минулого року через економічну кризу. Під час протестів загинули щонайменше 36 осіб, а понад 1 200 людей було затримано. За даними Human Rights Activist News Agency, підтверджено смерть 646 людей, серед яких 505 протестувальників, 133 працівники сил безпеки, один прокурор та сім цивільних.

Протести поширилися на університети та провінційні міста, набувши відкрито антиурядового характеру. Економічна криза в Ірані проявилася у падінні курсу ріалу на половину проти долара та інфляції понад 40% у грудні минулого року.

За даними The Times, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї нібито підготував запасний план на випадок падіння режиму, розглядаючи москву як можливе місце втечі.

Ці протести стали найбільшими в Ірані з часів масових акцій 2022 року, спричинених смертю 22-річної Махси Аміні після її затримання через нібито неправильне носіння хіджаба.