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Трамп може депортувати принца Гаррі зі США у разі перемоги на виборах

20 березня 2024, 08:39
Трамп може депортувати принца Гаррі зі США у разі перемоги на виборах
Фото: 24 канал
Республіканець вважає, що до члена королівської родини не має бути особливого ставлення.

Дональд Трамп пообіцяв, що у разі перемоги на президентських виборах він буде проводити міграційну політику, яка не робитиме винятків ні для кого - навіть для особи королівської крові.

Про це пише The Independent.

Йдеться про справу британського принца Гаррі, який у своїй скандальній автобіографії "Зайвий" зізнається у вживанні наркотиків. Згідно з американським законодавством, особа, яка вчиняла злочин, має вказати це, подаючи документи на отримання візи. Проте син монарха Сполученого Королівства цього не зробив. Адміністрація Джо Байдена вважає, що уривки з книги не можна вважати доказом протиправних дій.

За словами Трампа, якщо принц справді брехав при отриманні дозволу на проживання у США, то для нього "не має бути жодних привілеїв і буде вжито відповідних заходів". З чого можна зробити висновок, що в разі повернення республіканця до Овального кабінету на Гаррі може чекати депортація.

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