Трамп натякнув, що будуть наслідки, якщо путін не погодиться припинити війну – CNN

14 серпня 2025, 21:55
Трамп натякнув, що будуть наслідки, якщо путін не погодиться припинити війну – CNN
Водночас, голова Білого дому не відповів прямо, чи мова йде про нові санкції та мита
Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо в п’ятницю, 15 серпня, на зустрічі кремлівський диктатор путін не погодиться на припинення вогню, будуть "дуже суворі наслідки".
 
Про це пише CNN. 
 
В матеріалі вказується, що на уточнююче питання, чи в такому випадку він запровадить проти росії нові санкції або мита, Трамп ухилився від відповіді. 
 
"Я не зобов'язаний це говорити. Будуть дуже суворі наслідки", - додав голова Білого дому. 
 
Також американський президент додав, що ситуація в Україні ставала дуже поганою й він, як мінімум, значно її заспокоїв. 
 
"Думаю, ви зі мною погодитеся. Значно заспокоїв. Але вони як і раніше втрачають тисячі солдатів на тиждень, і ми повинні вирішити цю проблему", - зазначив голова Білого дому. 
 
Трамп висловився, що могло статися, якби він взагалі не втрутився в ситуацію між Україною та росією. 
 
"Подивіться, ми не втратили жодного солдата, ми нікого не втратили. Але це була війна, якби я не втрутився, це могла б бути Третя світова війна, я вам кажу. Байден не мав найменшого уявлення про те, що відбувається", - сказав Трамп. 

 

