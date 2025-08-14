Трамп натякнув, що будуть наслідки, якщо путін не погодиться припинити війну – CNN

Водночас, голова Білого дому не відповів прямо, чи мова йде про нові санкції та мита

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо в п’ятницю, 15 серпня, на зустрічі кремлівський диктатор путін не погодиться на припинення вогню, будуть "дуже суворі наслідки".

В матеріалі вказується, що на уточнююче питання, чи в такому випадку він запровадить проти росії нові санкції або мита, Трамп ухилився від відповіді.

"Я не зобов'язаний це говорити. Будуть дуже суворі наслідки", - додав голова Білого дому.