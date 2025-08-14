Трамп натякнув, що будуть наслідки, якщо путін не погодиться припинити війну – CNN
14 серпня 2025, 21:55
Водночас, голова Білого дому не відповів прямо, чи мова йде про нові санкції та мита
Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо в п’ятницю, 15 серпня, на зустрічі кремлівський диктатор путін не погодиться на припинення вогню, будуть "дуже суворі наслідки".
Про це пише CNN.
В матеріалі вказується, що на уточнююче питання, чи в такому випадку він запровадить проти росії нові санкції або мита, Трамп ухилився від відповіді.
"Я не зобов'язаний це говорити. Будуть дуже суворі наслідки", - додав голова Білого дому.
Також американський президент додав, що ситуація в Україні ставала дуже поганою й він, як мінімум, значно її заспокоїв.
"Думаю, ви зі мною погодитеся. Значно заспокоїв. Але вони як і раніше втрачають тисячі солдатів на тиждень, і ми повинні вирішити цю проблему", - зазначив голова Білого дому.
Трамп висловився, що могло статися, якби він взагалі не втрутився в ситуацію між Україною та росією.
"Подивіться, ми не втратили жодного солдата, ми нікого не втратили. Але це була війна, якби я не втрутився, це могла б бути Третя світова війна, я вам кажу. Байден не мав найменшого уявлення про те, що відбувається", - сказав Трамп.