Трамп назавжди може очолити "Раду миру"

Президент США матиме право залишатися головою створеної ним ради навіть після відходу з Білого дому

Президент США Дональд Трамп може очолювати створену ним "Раду миру" навіть після завершення свого терміну в Білому домі.

Про це пише новинна агенція Bloomberg.

За словами неназваного американського чиновника, «Президент Трамп усе ще може очолити запропоновану ним раду після відходу з Білого дому. Він залишатиметься головою доти, доки не подасть у відставку».

Чиновник додав, що майбутній президент США зможе призначати або висувати офіційного представника країни до ради директорів. Bloomberg зазначає, що потенційна довічна посада Трампа на чолі ради викликає занепокоєння серед інших лідерів G7, а також підкреслює непрозорість структури та управління ініціативою.

Минулого тижня Білий дім оголосив про призначення кількох представників до Виконавчої ради, зокрема держсекретаря Марко Рубіо, спецпосланця Стівa Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера.

Проте залишалося невідомо, чи виступають вони офіційними представниками США, чи виконують свої обов’язки в особистій якості.

