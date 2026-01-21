Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп назавжди може очолити "Раду миру"

21 січня 2026, 12:31
Трамп назавжди може очолити
Фото: twitter.com/robertarampton
Президент США матиме право залишатися головою створеної ним ради навіть після відходу з Білого дому

Президент США Дональд Трамп може очолювати створену ним "Раду миру" навіть після завершення свого терміну в Білому домі.

Про це пише новинна агенція Bloomberg.

За словами неназваного американського чиновника, «Президент Трамп усе ще може очолити запропоновану ним раду після відходу з Білого дому. Він залишатиметься головою доти, доки не подасть у відставку».

Чиновник додав, що майбутній президент США зможе призначати або висувати офіційного представника країни до ради директорів. Bloomberg зазначає, що потенційна довічна посада Трампа на чолі ради викликає занепокоєння серед інших лідерів G7, а також підкреслює непрозорість структури та управління ініціативою.

Минулого тижня Білий дім оголосив про призначення кількох представників до Виконавчої ради, зокрема держсекретаря Марко Рубіо, спецпосланця Стівa Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера. 

Проте залишалося невідомо, чи виступають вони офіційними представниками США, чи виконують свої обов’язки в особистій якості.

Нагадаємо, що Трамп вимагає $1 млрд за постійне членство у своїй "Раді миру"

 
Дональд ТрампРада миру

Останні матеріали

Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Політика
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 08:05
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Політика
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 13:38
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Політика
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Переклад iPress – 20 січня 2026, 12:44
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 07:24
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США – Politico
Переклад iPress – 19 січня 2026, 17:13
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Політика
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Переклад iPress – 19 січня 2026, 12:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється