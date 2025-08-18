Трамп не виключив відправку військових до України: підсумки зустрічі з Зеленським

Американський лідер припустив, що за результатами нинішніх переговорів може бути узгоджений тристоронній саміт за участю США, України та росії.

Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели спільну пресконференцію у Білому домі перед багатосторонніми переговорами з європейськими лідерами.

На початку зустрічі Зеленський подякував першій леді США Меланії Трамп за те, що вона передала владіміру путіну листа про викрадених українських дітей. Також він передав їй послання від дружини – Олени Зеленської.

Трамп, зі свого боку, нагадав про нещодавній саміт із президентом росії та заявив, що тоді «було досягнуто значного прогресу». Американський лідер припустив, що за результатами нинішніх переговорів може бути узгоджений тристоронній саміт за участю США, України та росії. Зеленський підтвердив готовність до таких зустрічей.

Особлива увага була приділена питанню безпекових гарантій для України. У відповідь на запитання журналістів Трамп не виключив можливість направлення американських військових у рамках мирної угоди, але прямо цього не підтвердив. Він наголосив, що США працюватимуть як з Україною, так і з росією, аби забезпечити довгостроковий мир:

"Ми не говоримо про дворічний мир, після якого знову буде хаос. Це має бути надовго. Ми будемо залучені".

Президент США додав, що детальні рішення можуть бути ухвалені після ширших переговорів із європейськими лідерами. За його словами, європейські країни є «першою лінією оборони», однак Америка також готова надати значну допомогу.

Зеленський, своєю чергою, заявив, що вибори в Україні можливі лише після завершення активних бойових дій:

"Під час війни ми не можемо провести вибори. Нам потрібна безпека, нам потрібні правдиві вибори, щоб люди могли голосувати по всій країні".

Водночас Трамп висловив скепсис щодо припинення вогню як передумови миру, зазначивши, що «це може бути добре, але не завжди стратегічно необхідно».

Після завершення двосторонніх переговорів о 22:00 за Києвом розпочнеться багатостороння зустріч за участю європейських лідерів: прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президента Франції Еммануеля Макрона, генсека НАТО Марка Рютте, президента Фінляндії Александера Стубба, голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та прем’єрки Італії Джорджі Мелоні.

Трамп анонсував, що за підсумками дня очікує «багато гарних результатів» і наголосив:

"Весь світ втомився від цієї війни. Ми зробимо так, щоб вона закінчилася".