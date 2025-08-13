Трамп не зупинить продаж зброї Україні, навіть якщо переговори зірвуться – ЗМІ

В разі вибору між підтримкою України чи росії - глава Білого дому може обрати удар по російській економіці.

Президент США Дональд Трамп, попри публічні заяви про бажання досягти миру з росією, має намір і надалі підтримувати Україну через продаж зброї союзникам по НАТО навіть якщо його дипломатичні зусилля зазнають невдачі.

Про це повідомляє Axios з посиланням на американських чиновників.

Як пише видання, Трамп досі "злий" на російського президента Володимира путіна через низку невдалих телефонних розмов, що тривали протягом останніх шести місяців. Саме тому він наполягає на особистій зустрічі з путіним, яка має відбутися найближчої п’ятниці, щоб самостійно оцінити його готовність до переговорів.

Втім, як зазначає Axios, у Києві та європейських столицях не приховують занепокоєння. Зокрема, український чиновник заявив журналістам:

"Наразі ніхто не знає, чого саме Трамп хоче домогтися від путіна. І неясно, наскільки сильно ми ще можемо на нього вплинути. Але ми повинні продовжувати спроби".

Попри іноді проросійську риторику, джерела в адміністрації Трампа наполягають: подібні заяви — це тактика ведення переговорів. Один з американських посадовців наголосив, що Трамп не довіряє путіну та розглядає варіанти економічного тиску.

"Останні кілька місяців основна лінія полягала в тому, що ми можемо буквально знищити російську економіку за день. Так, є й інші способи підірвати Україну. Але якби Трампу довелося обрати сторону і він ударить по росії. Йому вже вистачило", - додав той.

За словами чиновників, навіть якщо зустріч із путіним не дасть результатів, Трамп не планує згорнути підтримку України. Постачання зброї через союзників по НАТО триватиме.

"Можливо, йому не вдасться реалізувати задумане, але він зробить усе можливе", - зазначило джерело Axios.

В кінці липня Трамп дав росії 10 днів на припинення вогню в Україні.