Глава Білого дому обурився через коментарі щодо його зустрічі з путіним

Він звинуватив медіа у маніпуляціях і цитуванні "невдах".

Президент США Дональд Трамп розкритикував медіа за "упереджене" висвітлення його майбутньої зустрічі з президентом рф Володимиром путіним.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп обурився, що ЗМІ цитують критиків, які нібито перебільшують наслідки саміту. Зокрема він згадав колишнього радника з нацбезпеки Джона Болтона, який заявив, що "путін уже переміг", попри те що саміт відбудеться на території США.

"Дуже несправедливі ЗМІ працюють над моєю зустріччю з путіним. Постійно цитують звільнених невдах і справді дурних людей, таких як Джон Болтон…", - написав Трамп.

Він додав, що, на його думку, медіа свідомо знецінюють будь-які досягнення США:

"Якби я отримав москву та ленінград безкоштовно в рамках угоди з росією, фейкові новини все одно сказали б, що я уклав погану угоду. Це хворі й нечесні люди, які, ймовірно, ненавидять нашу країну".

На завершення Трамп заявив, що США "перемагають в усьому" і закликав не вірити "фейковим новинам".